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Loai Mohamed

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Tras su envío a juicio, tres cifras históricas de Hakimi le ayudan a sobrellevar el golpe

A. Hakimi
Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Marruecos
Escocia
EE. UU.

La estrella marroquí logra grandes resultados pese a la presión de la impactante decisión.

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, hizo historia en el Mundial 2026 tras el partido contra Escocia, lo que le ayudó a sobrellevar su envío a juicio por violación.

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó este viernes que su caso de presunta violación irá a juicio, un proceso que arrastra desde 2023.

Pese a la resolución, el viernes por la mañana, Hakimi jugó el sábado ante Escocia y firmó una buena actuación que ayudó a la victoria de los Leones del Atlas por 1-0.

El triunfo, en la segunda jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, acerca a Marruecos a los dieciseisavos.

Según «Stats Foot», Hakimi se convirtió en el futbolista africano con más partidos en Mundiales (12).

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Escocia crest
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Marruecos
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Haití
HAI

Superó así al camerunés François Omam-Biyik y al ghanés Asamoah Gyan, quienes suman 11.

Además, con 30 partidos en grandes competiciones (Mundial y Copa Africana), empata con Youssef En-Nesyri —ausente en esta Copa— y podrá batir el récord marroquí de participaciones si juega ante Haití.

Además, es el jugador con más victorias en la historia de la selección marroquí, con 65 triunfos.

Supera así a Yassine Bono (64) y Noureddine Naybet (63).

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