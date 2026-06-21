Tras su despedida del Mundial... Una estadística vergonzosa para la estrella del Real Madrid

La selección de Turquía se clasificó para el Mundial de 2026 por primera vez en 24 años, pero se despidió tras perder sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

No marcó ningún gol y perdió ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0), por lo que quedó eliminada antes de enfrentar a Estados Unidos en la última jornada.

La afición confiaba en Arda Güler, estrella del Real Madrid, pero no rindió como se esperaba.

Según Opta, tras el encuentro ante Paraguay era el jugador con más pases decisivos (33) en el torneo.

Sus compañeros Verdi Kadıoğlu y Hakan Çalhanoğlu quedaron tercero y cuarto en esa lista, con 30 y 23 pases, respectivamente.





Tras la eliminación, Güler pidió perdón a la afición: «Queremos pedir perdón, nos sentimos avergonzados. Todos jugamos en clubes de primera división y deberíamos haber rendido mucho mejor en este torneo. No hemos marcado ni un solo gol en dos partidos, y eso es inaceptable».

Además, según Opta, desde 1966 nunca un equipo había quedado eliminado tras realizar 62 tiros sin marcar.

Además, según los goles esperados (xG), debían haber marcado 4,2 tantos.