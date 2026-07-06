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Karim Malim

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Tras su brillante actuación en el Mundial 2026, Arteta prepara una apuesta por África

Arsenal
M. Arteta
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A. Wan-Bissaka
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El Arsenal actúa para resolver la crisis en la banda derecha

El Arsenal busca reforzar su defensa para la nueva temporada, sobre todo el lateral derecho, tras las lesiones de Ben White.

Según Africafoot, el club considera al congoleño Aaron Wan-Bissaka para reforzar la posición y cubrir las lesiones de Ben White, ya reemplazado en el once por Jurrien Timber.

A pesar de sus altibajos en la Premier, su experiencia en la competición le convierte en un candidato idóneo para reforzar a los “Gunners”.

El Arsenal baraja también a Tino Livramento e Iván Fresneda, pero la llegada de Wan-Bissaka se antoja más factible tras el descenso del West Ham a la Championship.

El jugador, de 28 años, tiene contrato con el West Ham hasta 2031, lo que puede complicar las negociaciones; aun así, se considera poco probable que un futbolista de su nivel juegue en la segunda división.

No obstante, el Arsenal no es el único interesado: el Benfica ya contactó a los agentes del jugador para negociar su fichaje.

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 22 millones de euros y cobra 5,5 millones anuales, cifras que podrían subir tras su buen Mundial 2026 con la selección de su país.

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