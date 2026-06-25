Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Tras su brillante actuación ante Haití, Hakimi sigue los pasos del trío argelino

A. Hakimi
Por anunciarse vs Marruecos
Marruecos
World Cup
Marruecos vs Haití
Haití
Marruecos
México
Haití
EE. UU.

La estrella marroquí sigue batiendo récords históricos en el Mundial

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, reafirmó su condición de estrella de los Leones del Atlas al lograr un hito en el partido contra Haití, correspondiente a la última jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Marruecos venció 4-2 a Haití este jueves y terminó segundo del grupo, a la espera de enfrentar al líder del grupo 6.

En la primera parte marcó un gol y dio una asistencia, convirtiéndose en el segundo marroquí en lograrlo en un mismo partido mundialista, tras Abdeljalil Haddad «Kamacho» frente a Escocia en 1998, según «Stats Foot».

World Cup
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Además, se convirtió en el cuarto africano en marcar y asistir en la primera parte de un partido mundialista, según Mister Sheep.

Antes solo lo habían logrado el argelino Taj Ben Sahoula ante Chile en 1982 y los también argelinos Islam Slimani y Abdelmoumen Djabou frente a Corea del Sur en 2014.

Además, es el primer marroquí en conseguirlo.

Con su participación ante Haití, Hakimi se convirtió en el jugador con más partidos (31) con Marruecos en grandes competiciones, superando el récord que compartía con Youssef En-Nesyri (30).

Así, superó el récord de 30 encuentros que compartía con Youssef En-Nesyri.

Anuncios