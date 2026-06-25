Tras su brillante actuación ante Haití, Hakimi sigue los pasos del trío argelino

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, reafirmó su condición de estrella de los Leones del Atlas al lograr un hito en el partido contra Haití, correspondiente a la última jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Marruecos venció 4-2 a Haití este jueves y terminó segundo del grupo, a la espera de enfrentar al líder del grupo 6.

En la primera parte marcó un gol y dio una asistencia, convirtiéndose en el segundo marroquí en lograrlo en un mismo partido mundialista, tras Abdeljalil Haddad «Kamacho» frente a Escocia en 1998, según «Stats Foot».

Además, se convirtió en el cuarto africano en marcar y asistir en la primera parte de un partido mundialista, según Mister Sheep.

Antes solo lo habían logrado el argelino Taj Ben Sahoula ante Chile en 1982 y los también argelinos Islam Slimani y Abdelmoumen Djabou frente a Corea del Sur en 2014.

Además, es el primer marroquí en conseguirlo.

Con su participación ante Haití, Hakimi se convirtió en el jugador con más partidos (31) con Marruecos en grandes competiciones, superando el récord que compartía con Youssef En-Nesyri (30).

Así, superó el récord de 30 encuentros que compartía con Youssef En-Nesyri.