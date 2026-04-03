Tras su ausencia ante Al-Najma... Se fija la fecha del regreso de Koman y Martínez al Al-Nasr

Según informan los medios de comunicación, ya se conoce la fecha de regreso a la competición del extremo francés Kingsley Coman y del defensa español Iñigo Martínez, jugadores del Al-Nasr, tras confirmarse su ausencia en el partido contra el Al-Najma.

El portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, había decidido excluir a Coman y Martínez de la convocatoria para el partido contra Al-Najma, que se disputará hoy viernes en el Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el portugués Carlos Miguel, médico del Al-Nassr, dio el visto bueno al regreso de ambos jugadores a la competición a partir del próximo partido tras el encuentro contra el Al-Najma.

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El próximo partido será el sábado 11 de abril, cuando el Al-Nassr visite al Al-Akhdoud en Najran, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen.

Martínez sufrió una rotura en el muslo posterior, de la que se lesionó antes del inicio del último parón internacional, mientras que Koman sufrió una distensión en el muslo posterior y el gemelo durante los entrenamientos colectivos del pasado martes.

Cabe recordar que el Al-Nassr lidera la Liga Saudí en la actual temporada con 67 puntos, con 3 puntos de ventaja sobre el Al-Hilal, segundo clasificado, y 5 puntos sobre el Al-Ahli, que ocupa la tercera posición.