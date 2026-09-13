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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras su ausencia ante Al-Faisaly: Vicente revela la situación de Awar de cara al partido ante Al-Shamal

H. Aouar
J. Wissing
Al-Shamal vs Al Ittihad
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Alemania
Catar
Arabia Saudí

El centrocampista argelino, una de las principales estrellas de los "Tigres"

El alemán Jens Wiesing, director técnico del Al-Ittihad saudí, reveló la situación de su estrella argelina Houssem Aouar de cara a su participación en el partido ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ittihad visitará al Al-Shamal mañana lunes en el estadio Al-Bayt de Al-Khor, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Wiesing afirmó en declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", que Aouar ya está listo para participar con el equipo en el encuentro ante el Al-Shamal.

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La estrella argelina se había ausentado en el último partido del Al-Ittihad ante el Al-Faisaly, el pasado viernes, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League, que terminó con victoria por 3-1.

El regreso de Aouar supone un fuerte refuerzo para el club saudí, especialmente porque se le considera una de sus figuras más destacadas en los últimos años, concretamente desde su llegada a sus filas en el verano de 2024 procedente de la Roma.

Durante la temporada actual, Aouar ha participado con el Al-Ittihad en 8 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar dos goles y dar una única asistencia.

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