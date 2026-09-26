Tras su ataque a El Shenawy: sorprendente declaración de Hossam Hassan sobre Salah

Hosam Hassan, seleccionador de Egipto, sorprendió a todos con sus declaraciones sobre el motivo de la sustitución del capitán Mohamed Salah en el partido ante Angola por la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Egipto perdió dos puntos al empatar 0-0 con su invitado Angola, la noche de ayer viernes en la primera jornada de la fase clasificatoria africana.

Hosam Hassan decidió sustituir a Salah una hora después del inicio del partido, lo que generó controversia sobre la posibilidad de que hubiera sufrido una lesión.

Al ser preguntado por el motivo de este cambio en la rueda de prensa, respondió: «La sustitución de Salah se debió a una decisión técnica según las exigencias y el desarrollo del encuentro, y el jugador no está lesionado».

Las declaraciones de Hassan sobre Salah llegan después de que arremetiera contra Mohamed El Shenawy, portero de Egipto, durante la rueda de prensa previa al partido.

Hassan dijo: «Mohamed El Shenawy, en un momento dado, estaba acabado y no jugaba con su club; sin embargo, recuperó su nivel a través de la selección de Egipto. Y no es el único, sino que también hay otros jugadores».

El grupo dos de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 está compuesto por las selecciones de Egipto, Angola, Malaui y Sudán del Sur.

Copa de África de Naciones Clasificación Grp. B Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Malawi MWI 1 1 0 0 2 1 +1 3 W 2 Angola ANG 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Egipto EGY 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Sudan del Sur SSU 1 0 0 1 1 2 -1 0 L Clasificación para la próxima etapa

La selección egipcia se enfrentará a Sudán del Sur en la segunda jornada de la clasificación, el próximo martes.

Egipto también disputará un partido amistoso ante Sudáfrica, antes del final del actual parón, el domingo 4 de octubre próximo en el estadio de El Cairo.