El Brest logró una amplia victoria por 5-1 sobre el Angers la tarde del sábado, y Ludovic Ajorque fue uno de los principales artífices de ese triunfo.

El delantero puro, de 32 años, abrió el marcador en el encuentro y además se convirtió en una fuente constante de problemas para la defensa del Angers, gracias a su envergadura física, además de su contribución en los ataques lanzados por el Brest.

Esa actuación convenció a su entrenador, Julien Lachuer, para poner de relieve el potencial de su delantero y abordar la posibilidad de que sea convocado a las filas de la selección francesa por Zinedine Zidane.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Julien Lachuer, realizadas a la cadena Ligue +1, donde dijo: "He oído que el entrenador de la selección quiere un jugador con una fuerte presencia dentro del área. Si está viendo el partido frente al televisor, defenderé la idea de convocar a Ajorque con les Bleus. En cualquier caso, se lo merece".

Para Lachuer, Ajorque debería aspirar a niveles más altos, al igual que Esteban Lepaul, que fue convocado recientemente a las filas de la selección francesa y tuvo una buena actuación a las órdenes de Zidane.

El entrenador considera que el rendimiento en la primera división francesa puede abrir las puertas de la selección, y anima a sus jugadores a aspirar a lograr esa ambición, sin ejercer presiones sobre el entrenador del combinado nacional.

Lachuer explicó: "Debemos tener ambiciones. No deberíamos contentarnos con disputar partidos con el Brest en la primera división francesa, sino que debemos aspirar a jugar al máximo nivel".

El entrenador añadió eso, subrayando al mismo tiempo el grado de compromiso de Ajorque y su trabajo diario.

El delantero puro ya ha marcado 69 goles en los 204 partidos que ha disputado en la primera división francesa, un registro que refuerza los argumentos en los que se apoya su entrenador para reclamar que se le dé una oportunidad con la selección francesa.