Tras su aplazamiento: anuncian la nueva fecha del partido entre Al Ahli y Al Khaleej

La Liga Profesional Saudí Roshan anunció la nueva fecha del partido entre Al Ahli y Al Khaleej correspondiente a la jornada 11, que estaba previsto disputarse esta noche del jueves en el estadio Al Inma de la ciudad de Yeda.
La Liga señaló, en un comunicado a través de su sitio oficial, esta noche, que decidió aplazar el partido entre Al Ahli y Al Khaleej «por consideraciones logísticas».
Añadió que el encuentro se disputará mañana viernes en la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal de Yeda, a las 21:00 horas en horario de La Meca.
La Liga indicó que, al fijar la nueva fecha, tuvo en cuenta el período mínimo de descanso entre partidos, además de los requisitos operativos y organizativos vinculados a la disputa del encuentro.
De este modo, la jornada de mañana contará con la celebración de 4 partidos de los grandes clubes de la Liga Roshan dentro de la misma jornada, ya que Al Nassr se mide ante Al Faisaly a las 16:30, y Al Ittihad ante Al Diriyah a las 18:30, mientras que dos partidos se disputan a las 21:00, cuando se enfrentan Al Hilal y Al Qadisiyah, y Al Ahli y Al Khaleej.
El periodista saudí Sami Al Qadi había revelado anteriormente que se decidió aplazar el partido debido a circunstancias aéreas, ya que el Al Khaleej no pudo salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.
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