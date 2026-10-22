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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Tras su aplazamiento: anuncian la nueva fecha del partido entre Al Ahli y Al Khaleej

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
1ª División
Arabia Saudí

4 partidos para los grandes de Arabia Saudí en un solo día

La Liga Profesional Saudí Roshan anunció la nueva fecha del partido entre Al Ahli y Al Khaleej correspondiente a la jornada 11, que estaba previsto disputarse esta noche del jueves en el estadio Al Inma de la ciudad de Yeda.

La Liga señaló, en un comunicado a través de su sitio oficial, esta noche, que decidió aplazar el partido entre Al Ahli y Al Khaleej «por consideraciones logísticas».

Añadió que el encuentro se disputará mañana viernes en la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal de Yeda, a las 21:00 horas en horario de La Meca.

La Liga indicó que, al fijar la nueva fecha, tuvo en cuenta el período mínimo de descanso entre partidos, además de los requisitos operativos y organizativos vinculados a la disputa del encuentro.

De este modo, la jornada de mañana contará con la celebración de 4 partidos de los grandes clubes de la Liga Roshan dentro de la misma jornada, ya que Al Nassr se mide ante Al Faisaly a las 16:30, y Al Ittihad ante Al Diriyah a las 18:30, mientras que dos partidos se disputan a las 21:00, cuando se enfrentan Al Hilal y Al Qadisiyah, y Al Ahli y Al Khaleej.

El periodista saudí Sami Al Qadi había revelado anteriormente que se decidió aplazar el partido debido a circunstancias aéreas, ya que el Al Khaleej no pudo salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.


#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
10811249+1525
W
W
W
D
W
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
W
W
W
L
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
9711207+1322
W
W
D
W
L
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
W
L
W
W
W
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
W
W
W
L
W
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
L
L
D
W
W
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
W
D
L
D
W
8
Al IttifaqAl IttifaqALI
104331416-215
L
W
D
D
D
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
L
L
L
W
D
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
W
W
D
D
D
11
Al ShababAl ShababALS
102531213-111
W
D
W
D
L
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
112451218-610
W
L
L
D
D
13
Al HazemAl HazemALH
112361116-59
L
L
L
D
L
14
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
L
D
W
D
L
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
D
W
L
D
D
16
Al FathAl FathALF
11137921-126
L
L
W
L
L
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
L
D
L
L
L
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
L
D
L
L
L
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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