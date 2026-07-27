Al Hilal continúa con sus movimientos para reforzar sus filas ofensivas durante el mercado de fichajes de verano, ya que parece que la directiva del club no quiere conformarse con el fichaje de Crysencio Summerville, y trabaja al mismo tiempo en más de una vía para potenciar el equipo con jugadores de calidad y experiencia.

Según lo publicado por el diario español "Marca", Al Hilal ha empezado a presionar para hacerse con los servicios del senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton, ante el deseo del club saudí de contratar a un extremo ofensivo capaz de otorgar al equipo más soluciones en el último tercio.

Explicó que la postura del Everton y la oferta económica presentada por Al Hilal son la base de la posibilidad de completar el traspaso, aunque la directiva del club saudí ve en el jugador una opción adecuada para el proyecto del equipo durante la próxima temporada.

Según un informe anterior, el jugador ha mostrado su disposición a vivir la experiencia de jugar como profesional en la liga saudí, tras conversaciones iniciales que tuvieron lugar entre representantes del club y sus agentes.

Ndiaye posee una flexibilidad táctica que lo convierte en un objetivo atractivo para Al Hilal, ya que puede jugar en las bandas derecha e izquierda, además domina el movimiento por detrás del delantero y jugar como delantero móvil, algo que otorga al entrenador italiano Simone Inzaghi múltiples opciones para cambiar el dibujo táctico durante los partidos.

En caso de completarse el fichaje, Ndiaye podría ocupar la banda derecha, con la presencia de Crysencio Summerville en el lado izquierdo, para que la pareja otorgue a Al Hilal mayor velocidad y habilidad en el tercio ofensivo, además de la capacidad de intercambiar posiciones y desconcertar a las defensas rivales.

El valor de Ndiaye no se limita a sus capacidades en el regate y la penetración, ya que el jugador dispone de una buena visión de juego y domina la creación de ocasiones y el pase entre líneas, lo que lo hace capaz de desempeñar el papel de creador de juego adelantado y de contribuir a la construcción de los ataques, además de amenazar la portería rival.

Asimismo, el jugador representa un arma importante en las transiciones ofensivas, gracias a su velocidad y a su capacidad para aprovechar los espacios y lanzarse por detrás de los defensas, elementos que encajan con el estilo de Inzaghi, basado en la rapidez en la transición de la defensa al ataque.

Ndiaye ha disputado a lo largo de su carrera profesional 214 partidos en las distintas competiciones, en los que ha marcado 44 goles y ha dado 23 asistencias, con un total de 67 contribuciones goleadoras, convirtiéndose en una de las opciones ofensivas más destacadas planteadas para reforzar las filas de Al Hilal.

En caso de que el club saudí logre cerrar el fichaje, no añadirá simplemente un nuevo extremo a su plantilla, sino que obtendrá a un jugador que posee velocidad, habilidad y capacidad para marcar y asistir, además de una flexibilidad táctica que podría otorgar a Inzaghi soluciones ofensivas adicionales durante la nueva temporada.

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