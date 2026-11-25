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El diario alemán «Bild» ha publicado lo que asegura que son nuevos detalles sobre la separación de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, y su esposa Anika.

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El diario informó de que la mujer con la que Neuer fue visto recientemente en Brasil tiene 23 años y trabaja como fisioterapeuta del guardameta alemán, según informaciones transmitidas por fuentes cercanas al club bávaro.

Según el informe, la relación entre Neuer y la joven superó hace tiempo el ámbito profesional, ya que «Bild» asegura que la estrecha relación entre ambos se prolonga desde hace varios meses y que no comenzó durante su reciente viaje a Brasil.

Asimismo, se ha sabido que ambos pasaron tiempo juntos en la isla italiana de Sicilia a finales del pasado mes de septiembre.

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El diario añadió que el aspecto más polémico tiene que ver con el momento de la separación, ya que, según sus informaciones, Neuer comunicó a Anika su deseo de poner fin a su matrimonio pocos días después del nacimiento de su segundo hijo, a finales del pasado mes de agosto, y señaló que la esposa estaba al tanto de que él conocía a la otra mujer.

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Según las mismas informaciones, Neuer y la mujer de 23 años viajaron a Brasil el 15 de noviembre de este mes, donde se alojaron juntos en una suite de un lujoso complejo turístico.

Además, ambos aparecieron en vídeos durante su estancia en la localidad costera de Búzios, al noreste de Río de Janeiro.

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Según «Bild», el círculo de amigos en común y la familia de Anika están conmocionados y molestos por la forma en que el portero del Bayern de Múnich ha gestionado la separación, mientras que, según sus fuentes, la prioridad de Anika en estos momentos es «el bienestar de sus dos hijos pequeños».

Varios medios alemanes revelaron el pasado 13 de noviembre la separación de Neuer, de 40 años, y su esposa Anika, de 26, tras una relación de unos 6 años.

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La pareja se casó por lo civil el 12 de noviembre de 2023 en una ceremonia íntima, antes de celebrar una gran boda de 3 días en julio de 2025 en el Tirol del Sur italiano, con la presencia de familiares y amigos.

Su primer hijo, Luca, nació el 14 de marzo de 2024, y el segundo llegó a finales de agosto de 2026, de modo que la noticia de la separación se conoció poco después de su nacimiento.

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La cadena alemana «RTL» informó, basándose en sus propias informaciones, de que la separación efectiva se remonta a principios del pasado mes de octubre y de que Neuer abandonó el domicilio familiar compartido, mientras que Anika se quedó con sus dos hijos.

La aparición de Neuer junto a la joven en Brasil se produjo mientras está alejado de los terrenos de juego por una lesión sufrida ante el Mainz el pasado 7 de noviembre.

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El Bayern de Múnich anunció oficialmente que su portero sufre una rotura parcial en uno de los tendones del pie derecho tras someterse a pruebas médicas, por lo que se perderá los próximos compromisos del equipo.

El club había permitido a Neuer completar parte de su programa de rehabilitación fuera de Múnich. Max Eberl, director deportivo del Bayern, explicó que el viaje a Brasil contó con la autorización del club, con el objetivo de concederle un periodo de descanso antes de intensificar el trabajo de recuperación durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

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Neuer ya regresó a Múnich este miércoles y retomó sus trabajos de rehabilitación en la sede del club, con una baja prevista de cerca de dos meses.