Mientras la directiva del Trabzonspor continúa con sus movimientos para cerrar el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, el club turco ha comenzado a trabajar en una nueva operación sonada.

Según lo informado por el sitio turco sporx, el Trabzonspor ha entrado en la carrera por fichar al delantero serbio Dusan Vlahovic, tras su salida de la Juventus, ya que el club se ha puesto en contacto con el agente del jugador y ha presentado una oferta preliminar para hacerse con sus servicios.

El movimiento del Trabzonspor llega en un momento en el que Vlahovic sigue a la espera de cumplir su sueño de fichar por el Barcelona.

Según el diario español "Sport", Vlahovic tiene desde hace casi un mes una oferta del Besiktas que incluye más de 5 millones de euros como prima de fichaje, además de un salario anual de 8 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas propuestas.

Vlahovic pidió un plazo para pensar en la oferta, antes de que la directiva del Besiktas le concediera hasta el 10 de agosto para responder, pero el jugador solicitó más tiempo, ante su deseo de esperar la postura del Barcelona.

Los representantes de Vlahovic habían ofrecido sus servicios al Barcelona al inicio del mercado de fichajes, pero la directiva del club catalán dejó claro que el jugador no era una prioridad para ellos, sobre todo porque sus primeras exigencias económicas no eran adecuadas para el club, después de que pidiera una prima de fichaje de 10 millones de euros y un salario anual neto de 8 millones de euros.

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