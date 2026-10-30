Tras revelarse los detalles: ¿cuántos puntos consiguió Hakimi en la carrera por el Balón de Oro?

La estrella marroquí Achraf Hakimi ocupó el puesto 13 en la lista del Balón de Oro 2026, cuyos detalles reveló la revista francesa "France Football" la noche de este viernes.

Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, obtuvo 65 puntos en la carrera por el Balón de Oro, encabezada por el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con 1055 puntos.

Kane lideró la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid y Yamal siguió afianzando su lugar entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Asimismo, Kvaratskhelia desempeñó un papel protagonista en la consagración del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, mientras que Haaland continuó su esplendor con el Manchester City y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.

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En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

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La clasificación de los jugadores y sus puntos en la votación quedó de la siguiente manera: