Tras resolverse la crisis salarial, Ter Stegen está a un paso del Ajax

El portero alemán Marc-André ter Stegen fichará por el Ajax tras acordar la distribución de su salario de 20 millones de euros anuales.

Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha acordado cederlo al Ajax hasta junio de 2027, y el club holandés pagará la mayor parte de su salario.

Según Sky Sports, el acuerdo de cesión no incluirá opción de compra. Solo restan algunos detalles y, si todo avanza sin contratiempos, el portero viajará a Ámsterdam para someterse a los reconocimientos médicos antes del anuncio oficial la próxima semana.

El técnico español Michel, quien ya lo dirigió en su cesión al Girona, ha sido clave para convencer al portero.

El técnico español quiere volver a contar con él como titular indiscutible, algo que el alemán no tiene en el Barça.

El alemán negoció sabiendo que, en el Camp Nou, el joven Juan García se había consolidado como titular bajo la dirección de Hans Flick.

Con dos años aún de contrato, el alemán optó por marcharse para garantizarse la titularidad. Ya se encuentra en Barcelona para cerrar el acuerdo y viajar de inmediato a Ámsterdam, donde se unirá a los entrenamientos del Ajax tras el anuncio oficial.