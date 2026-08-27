El neerlandés Marino Pušić ha igualado el arranque del alemán Matthias Jaissle con el Al Ahli saudí, después de conducir al campeón de Asia a una victoria por 1-0 sobre el Auckland FC neozelandés, la tarde del miércoles, en el primer enfrentamiento de la Copa Intercontinental de Clubes 2026.

Pušić ganó los cuatro partidos que el equipo disputó bajo su mando, igualando así el arranque de Jaissle, que se remonta a la temporada 2023-2024.

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Y según el diario saudí "Arriyadiyah", Jaissle, actual entrenador del Newcastle United inglés, comenzó su andadura con el Al Ahli con victorias en los cuatro primeros partidos, antes de perder el quinto.

Aquel recorrido, adornado por los títulos de la Liga de Campeones de Asia de Élite y de la Supercopa de Arabia Saudí, comenzó con un triunfo por 3-1 sobre el Al Hazem, seguido de una victoria por el mismo resultado ante el Al Khaleej, luego un triunfo sobre el Al Akhdoud por un solo gol, y ante el Al Taee por dos goles a cero. En el quinto partido del alemán, el equipo perdió 1-5 ante el Al Fateh.

Jaissle dimitió de su cargo antes del inicio de la temporada actual y firmó con el Newcastle United, lo que llevó al Al Ahli a fichar a Pušić con un contrato por dos temporadas.

El neerlandés condujo al equipo a la victoria por 1-0 sobre el Al Diriyah, en la jornada inaugural de la Liga Roshn saudí, por 2-1 sobre el Al Anwar, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, por 4-0 sobre el Abha, en la segunda jornada de la liga, y finalmente por 1-0 sobre el Auckland FC, en el enfrentamiento clasificatorio para el partido de África, Asia y el Pacífico dentro de la Copa Intercontinental de Clubes.

El Al Ahli se enfrentará el próximo sábado a su anfitrión, el Al Kholood, en la cuarta jornada de la Liga Roshn.

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