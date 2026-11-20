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El Real Madrid ha cerrado la renovación del uruguayo Fede Valverde, capitán del conjunto blanco, tras alcanzar un acuerdo definitivo para prolongar su vinculación con el club hasta el 30 de junio de 2031.

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Este paso refleja la voluntad de la directiva de mantener a uno de los pilares del proyecto de José Mourinho y confirma el peso del centrocampista uruguayo en los planes del equipo, después de consolidar su papel de líder y su rendimiento futbolístico, tanto en el centro del campo como en sus últimas actuaciones como lateral derecho.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó, a través de su cuenta oficial en la red social «X», que el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Valverde para renovar su contrato hasta el verano de 2031, y señaló que el pacto ya es definitivo. Previamente, el periodista José Félix Díaz había desvelado los detalles en el diario español «AS».

Todo ello llega en un momento en el que la directiva del club apuesta por asegurar el futuro de varios pilares de la plantilla con contratos de larga duración, con el fin de garantizar la estabilidad del proyecto deportivo en los próximos años.

La renovación de Valverde se enmarca, además, en una serie de movimientos que la directiva del Real Madrid ha llevado a cabo recientemente para retener a sus piezas clave, después de que el club completara las ampliaciones de contrato del turco Arda Güler, el francés Aurélien Tchouaméni y el belga Thibaut Courtois. Se trata de una política destinada a mantener el núcleo principal del equipo y a no permitir la salida de los jugadores que tienen un gran peso en los planes del cuerpo técnico, sobre todo ante el deseo de la directiva de construir un grupo capaz de competir de forma constante tanto en el ámbito nacional como en el continental.

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Varios medios españoles ya habían adelantado ayer la noticia de la renovación de Valverde, el mismo día en que se anunció la ampliación del contrato de Tchouaméni, antes de que la confirmación de Romano pusiera fin a las especulaciones sobre el futuro del capitán del Real Madrid. El uruguayo goza de una gran consideración por parte de Florentino Pérez, de la directiva del club y de Mourinho, después de convertirse en una de las piezas más difíciles de sustituir en el once titular gracias a sus cualidades físicas y técnicas y a la variedad de funciones que es capaz de desempeñar sobre el terreno de juego.

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La continuidad de Valverde cobra una importancia añadida si se tienen en cuenta los cambios que ha experimentado su posición dentro del vestuario del Real Madrid. Su relación con el equipo generó cierta polémica durante la temporada pasada a raíz de las discrepancias surgidas con el anterior entrenador, Xabi Alonso, y con el francés Tchouaméni, lo que llevó a parte de la afición a dudar de su continuidad por temor a que aquel ambiente afectara a la estabilidad del grupo. Sin embargo, la situación fue cambiando de manera progresiva tras la marcha de Alonso y la llegada de Mourinho al banquillo.

Con la salida de Dani Carvajal y la llegada de Valverde a la capitanía, el jugador ha tomado mayor conciencia de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, después de pasar de ser uno de los elementos más destacados del equipo sobre el césped a un capitán obligado a dar ejemplo a sus compañeros, algo que se ha reflejado en su comportamiento y en su compromiso, según el citado informe.

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Valverde está ahora dispuesto a dar el máximo por el bien del grupo, consciente de que llevar el brazalete de capitán en un club de la dimensión del Real Madrid le exige unas responsabilidades que van más allá del rendimiento deportivo y de la participación en los partidos.

En el plano deportivo, el lateral derecho se ha convertido en una de las principales posiciones en las que Mourinho confía en Valverde, después de que el jugador lograra adaptarse a las exigencias de este puesto tras conversar con el técnico portugués, si bien conserva la capacidad de regresar al centro del campo cuando sea necesario.

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Las previsiones apuntan a que seguirá ocupando el lateral en los partidos importantes, con la posibilidad de dosificar sus minutos para evitar el desgaste, en plena competencia con Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries. La renovación de su contrato hasta 2031 confirma que el Real Madrid no lo ve solo como un jugador destacado, sino como uno de los pilares sobre los que quiere construir su futuro.