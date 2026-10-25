El domingo por la tarde, el United perdió en casa por 0-3 ante el AFC Bournemouth en la Premier League. Fue la quinta derrota en casa más abultada de los Red Devils en toda su historia en la Premier League.

«Es una situación difícil. ¿Qué pasará ahora? No lo sé», dijo un desesperado Carrick, entrenador del United, tras el partido, según el Telegraph. «Siempre haré lo que sea mejor para este club. Eso tampoco va a cambiar ahora. Me encanta mi trabajo. Me encanta la responsabilidad. Pero tenemos que esperar y ver qué pasa», afirmó, consciente de que este nuevo revés podría costarle el puesto.

Tras ocho jornadas, el United ocupa solo el 16.º puesto de la tabla y corre el riesgo de perder pronto el contacto con los cuatro primeros. Además, ha perdido dos de sus tres primeros partidos de la fase de liga de la Champions League.

Bruno Fernandes había criticado públicamente la táctica de Carrick

La continuidad de Carrick está, por tanto, cada vez más en entredicho. Tras el 1-4 en la Champions League en Como entre semana, el capitán Bruno Fernandes también expresó públicamente sus dudas sobre la táctica del inglés. La reacción de Carrick fue dejar a Fernandes los 90 minutos en el banquillo ante el Bournemouth, pero no sirvió de nada.

En cambio, los visitantes, que no habían intimidado precisamente a nadie en lo que va de temporada, se llevaron por sorpresa los tres puntos. Rayan adelantó en el minuto 38 al equipo del entrenador alemán Marco Rose y, poco después, Marcus Tavernier amplió la ventaja (43). Cuando Evanilson marcó el 3-0 en el minuto 71, el partido ya quedó sentenciado.

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Carrick, que en su etapa de jugador pasó muchos años en el United (de 2006 a 2018), asumió el cargo de forma interina en enero tras la destitución de Ruben Amorim. En lo que quedaba de la pasada temporada, el equipo rindió de maravilla bajo sus órdenes, por lo que el técnico de 45 años fue contratado de forma permanente y recompensado con un contrato de dos años hasta 2028.

Manchester United: ¿Será Julian Nagelsmann el sucesor de Michael Carrick?

Ahora, sin embargo, cada vez parece más probable que tenga que marcharse antes de tiempo. Su vuelta de honor a Old Trafford tras la derrota ante el Bournemouth tuvo un marcado aire de despedida, y los aficionados lo ovacionaron. El malestar de la hinchada se dirigió con más fuerza contra los jugadores, que recibieron fuertes abucheos cuando se encaminaban al vestuario.

Si Carrick tiene que marcharse, Julian Nagelsmann figura entre los candidatos a sucederlo. El técnico de 39 años no tiene trabajo desde que dejó de ser seleccionador alemán tras el decepcionante Mundial del verano. Sería su primera experiencia fuera de Alemania.