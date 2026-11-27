Compartir Sigue a GOAL en Google

El argentino Nico Paz, centrocampista del Como, figura entre los nombres más destacados con opciones de cambiar de equipo en 2027, ante el interés del Manchester United por ficharlo como previsión ante una posible salida de su capitán, el portugués Bruno Fernandes, de Old Trafford.

Anuncios

Según informa el diario británico «The Athletic», Paz está ofreciendo un rendimiento notable con el Como y con la selección argentina, tras haber marcado 11 goles en la presente temporada, entre ellos un doblete ante el Manchester United en octubre, en la Champions League.

Las miradas se dirigen ya al próximo mercado de fichajes, con la llegada de un nuevo año que traerá dos ventanas de traspasos, lo que brinda a los clubes la oportunidad de redefinir el futuro de muchos jugadores y reforzar sus plantillas con piezas capaces de alterar el equilibrio de fuerzas.

El Como fichó a Paz procedente del Real Madrid en 2024 a cambio de 6 millones de euros, en un acuerdo que incluía cláusulas que permitían al club blanco recomprar al jugador en los tres mercados de verano siguientes por 8, 9 y 10 millones de euros, respectivamente.

Estas condiciones se renegociaron en junio: el Como pasó a tener que abonar 60 millones de euros al Real Madrid, mientras que el importe de la cláusula de recompra se elevó a 80 millones de euros, y su ejecución quedó limitada a 2027.

Anuncios Anuncios

Según fuentes conocedoras del asunto que hablaron con el diario bajo condición de anonimato, Paz no se inclina por ahora por regresar al Real Madrid.

Related Topics

Aunque podría cambiar de postura si recibiera garantías de tener un papel protagonista e influyente en el conjunto blanco, eso no ha ocurrido hasta el momento.

Las mismas fuentes explicaron que, si el Real Madrid no ejecuta la cláusula de recompra, el Como tendrá libertad para vender al jugador con normalidad, y señalaron que ningún club interesado en su fichaje ha presentado hasta ahora una oferta ni ha dado un paso con la misma contundencia que mostró el Tottenham Hotspur en 2025.

Anuncios

Esto se debe en parte a las circunstancias que rodean la cláusula de recompra del jugador, que complican la posición de los clubes que desean contratarlo.

Aun así, el interés por hacerse con los servicios de Paz va en aumento, y el Manchester United lo ha incluido en su lista de posibles opciones como previsión ante la salida de Bruno Fernandes de Old Trafford.

Anuncios

Fernandes confirmó recientemente que las negociaciones para ampliar su contrato, que expira al término de la temporada 2026-2027, se han detenido, pese a que el Manchester United dispone de una opción que le permite prolongar el vínculo 12 meses más.

No obstante, la posibilidad de que el futbolista portugués se marche próximamente sigue vigente, lo que lleva al club inglés a estudiar las alternativas disponibles para reemplazarlo.

Anuncios

Las fuentes aseguraron que el proyecto del Manchester United y el atractivo que sigue teniendo el club son dos factores que seducen a Paz, aunque el equipo quizá no sea su destino preferido en este momento.

Se espera que la clasificación para la Champions League pese en su decisión, mientras que el hecho de que el jugador comparta agentes con el entrenador Mauricio Pochettino podría facilitar las cosas.

Anuncios

Con todo, se prevé que la competencia por fichar al jugador de 22 años sea muy intensa, y el Manchester United también maneja otros nombres candidatos para ocupar esa misma posición.