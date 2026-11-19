Compartir Sigue a GOAL en Google

Carles Puyol, leyenda del Barcelona y de la selección española, se ha convertido en el nuevo director de Relaciones y Fútbol Internacional del Inter Club Escaldes, que compite en la Primera División de Andorra.

Anuncios

Según informó el diario Marca, Carles Puyol reside en el Principado de Andorra desde principios de 2022.

Aunque estuvo cerca de aceptar una de las ofertas que le hizo Gerard Piqué, su excompañero en el Barcelona, para incorporarse a la dirección deportiva del Andorra, club del que Piqué es el máximo accionista y el responsable del cuerpo técnico, no aceptó la propuesta.

El objetivo de la llegada de Puyol al Escaldes Engordany, actual campeón de liga, es ayudar al club a seguir creciendo y desarrollándose, después de que se convirtiera en el primer club andorrano en clasificarse para la fase de liga de una competición europea.

En un comunicado oficial, Puyol, en calidad de nuevo director de Relaciones y Fútbol Internacional del Inter Club Escaldes, que participa en la Conference League, declaró: «Quiero felicitar al club por todo lo que ha logrado hasta ahora».

Anuncios Anuncios

Y añadió: «Ganar siempre es difícil, pero mantenerse en lo más alto lo es todavía más. El reto será seguir trabajando con la misma ambición y la misma motivación para continuar creciendo y alcanzar nuevos objetivos».

Related Topics

Carles Puyol defendió la camiseta de la selección española absoluta entre 2000 y 2013, y disputó con ella 100 partidos internacionales.

Con la selección española, Puyol conquistó la Eurocopa de 2008 y, posteriormente, el Mundial de 2010.

Anuncios

Con el Barcelona, del que fue capitán, Puyol ganó 21 títulos desde su debut en 1999 hasta su retirada en 2014, entre ellos seis Ligas y tres Ligas de Campeones, además del histórico sextete de 2009.

En el Inter Club Escaldes, Carles Puyol se reencontrará con el entrenador Felipe Ortiz, con quien jugó en las categorías inferiores del Barcelona y con el que mantiene una estrecha amistad.