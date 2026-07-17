El delantero colombiano John Durán, del Al-Nassr saudí, está a punto de fichar por el Benfica tras rechazar dos ofertas de clubes de la Liga de Campeones, atraído por el proyecto de Marco Silva.

Según el diario luso «Record», la cesión está en su fase final. Tras días de intensas negociaciones, ambos clubes están a punto de cerrar el acuerdo, pendiente solo de definir el tema salarial.

El jugador cobra un salario muy alto, por encima del tope salarial de Benfica, así que ambos clubes negocian cómo compartir ese coste. Según el diario, el Al-Nasr asumirá una parte importante del salario, lo que despeja el principal obstáculo para el acuerdo.

Todas las partes quieren cerrar el acuerdo cuanto antes, pues el Benfica ve en Durán el refuerzo ideal para su ataque. Mario Branco, director deportivo del club, viajó para supervisar las negociaciones y ya acercó mucho las posturas.

El colombiano, objetivo estratégico del Benfica desde hace tiempo, podría unirse a los entrenamientos la próxima semana, prioridad máxima de la directiva. Para el club luso es una oportunidad de mercado excepcional.