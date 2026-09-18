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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
SID
Traducido por

Tras quedarse fuera del Mundial: Thomas Tuchel anuncia dos regresos espectaculares

UEFA Nations League A
Inglaterra
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
C. Palmer

Thomas Tuchel vuelve a contar con Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer para las actuaciones de la selección inglesa en la Nations League.

El destacado dúo al que el seleccionador alemán del tercero del Mundial había renunciado para la fase final en Estados Unidos, México y Canadá figura en la convocatoria de 27 jugadores para el próximo bloque de partidos internacionales.

Las no convocatorias de Alexander-Arnold (Real Madrid) y Palmer (FC Chelsea) le habían valido a Tuchel muchas críticas en la antesala del XXL-torneo. Los Three Lions vuelven a estar liderados por la estrella ofensiva y capitán del Bayern de Múnich, Harry Kane, y con Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, también forma parte de la plantilla un segundo profesional de la Bundesliga.

En la Nations League, Inglaterra arranca el 26 de septiembre (20.45 horas) contra la campeona del mundo, España. Después llegarán los partidos de ida en Chequia (29 de septiembre) y Croacia (3 de octubre), antes de que el equipo de Tuchel vuelva a medirse con los checos para cerrar el bloque el 6 de octubre.



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