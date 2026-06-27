España lidera el Grupo 8 del Mundial 2026 tras ganar 1-0 a Uruguay. Ya conoce su ruta completa hasta la final, con estadios y fechas de las eliminatorias.

«La Roja» arrancará los dieciseisavos el 2 de julio en el estadio «Sofia» de Los Ángeles ante el segundo del Grupo 8, que saldrá del duelo entre Austria y Argelia.

Si avanza a octavos, jugará en Dallas el 6 de julio (19:00) contra el ganador de Colombia-Ghana o Croacia, aunque el cruce podría variar si Colombia vence a Portugal.

En cuartos, volvería a Los Ángeles el 10 de julio, con posibilidad de cruzarse con Estados Unidos, de Mauricio Pochettino.

La semifinal se jugaría en Dallas el 14 de julio, con Francia como rival probable, y la final en Nueva Jersey el 19 de julio.

Si pierde en semifinales, jugará el partido por el tercer puesto en Miami el 18 de julio.

Un camino exigente que combina traslados por tres estados clave de EE. UU. y rivales de distintas escuelas, con el objetivo de revivir el título de 2010.