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Tras perder los derechos de LaLiga, beIN Sports responde con un comunicado de tono contundente

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Fuerte respuesta de la cadena francesa

Las cadenas DAZN y Disney+ se han hecho con los derechos de retransmisión de los partidos de la Liga española (LaLiga) en Francia en detrimento de la cadena beIN Sports, la emisora oficial de la competición desde 2012, a partir de esta temporada y durante las tres próximas temporadas.

El portal "Foot Mercato" describió esta noticia como una auténtica conmoción en el panorama mediático francés.

Javier Tebas, presidente de la Liga española, justificó esta decisión al subrayar su deseo de mejorar los índices de audiencia y aumentar la difusión de su producto.

Y añadió: "Tras muchos años de plena satisfacción con beIN Sports, necesitábamos un cambio. Ese cambio llegará con Disney+ y DAZN. Ambos proveedores ofrecerán todos los partidos de cada jornada, es decir, ofrecerán el mismo producto".

Y prosiguió: "Los aficionados podrán elegir la plataforma a la que deseen suscribirse. Creo que es una gran ventaja para los aficionados al fútbol franceses y españoles. Son dos plataformas diferentes: una está especializada en deporte, mientras que Disney+ no se limita únicamente al contenido deportivo".

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Y señaló: "En nuestra opinión, se complementarán a la perfección en Francia. Son dos plataformas nuevas e innovadoras que permitirán al público seguir nuestras competiciones. Esperamos haber tomado la decisión acertada, llegar al mayor número posible de aficionados y permitirles elegir la plataforma que prefieran".

Por su parte, la cadena beIN Sports respondió a esta decisión, según recogió el portal francés, con estas palabras: "Gestionar un canal de televisión no se parece al mercado de fichajes, donde ganas o pierdes jugadores en favor de otro club. Es una cuestión de solidez económica y de comprensión de nuestro público y de sus hábitos de visionado".

Y añadió: "Tenemos los derechos necesarios, al precio adecuado y con los socios adecuados. Hemos contado con una cobertura excepcional del Mundial 2026, y hay otros derechos importantes en camino. Tenemos un plan de trabajo a largo plazo y una sólida colaboración con el canal Canal+".

Y concluyó: "La Liga española ha optado ahora por dividir sus derechos entre dos cadenas. Una de ellas ya fracasó tras una sola temporada con la liga francesa. Y la otra sigue estando totalmente ausente del mercado francés".

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