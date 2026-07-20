Tras perder el título mundial, Messi asesta un nuevo golpe a su afición

Tras perder la final del Mundial 0-1 ante España, Lionel Messi viajó directo a Miami para unirse al Inter de Miami y evitar el recibimiento oficial en Argentina.

Según «La Nación», viajó con Rodrigo De Paul para sumarse al Inter de Miami de cara al inicio de la MLS y evitó la ceremonia de bienvenida prevista en Buenos Aires.

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, ni Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero ni Juan Musso, quienes optaron por volver a sus clubes en Europa y Estados Unidos para preparar la nueva temporada.

La ausencia de Messi en la recepción oficial decepcionó a la afición, que quería ver a su capitán pese a la dolorosa final en la que no pudo revalidar el título de Catar 2022.