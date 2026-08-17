Tras perder el "fichaje del siglo": el Real Madrid apuesta por un nuevo riesgo

El Real Madrid ha definido su postura respecto a sus movimientos en los últimos días del mercado de fichajes estival, después de que la dirección del club decidiera no incorporar nuevos jugadores en el centro del campo ni en la defensa, pese a haber fracasado en el fichaje del español Rodri, quien está a las puertas de firmar por el eterno rival, el Barcelona, en un paso que podría generar polémica entre la afición del club blanco antes del comienzo de la nueva temporada.

Según la emisora "Cadena SER", el Real Madrid no tiene intención de fichar a un nuevo centrocampista para suplir a Rodri, mientras que el diario "The Athletic" señaló que el club también ha desistido de la idea de incorporar a un central de primer nivel, después de que esta opción se hubiera barajado con fuerza durante el pasado periodo.

La decisión llega a pesar de que existen ciertas reservas entre la afición del Real Madrid sobre la suficiencia de las opciones disponibles en el centro del campo y la defensa, especialmente con el equipo preparándose para afrontar una nueva temporada bajo la dirección del portugués José Mourinho, quien ha recibido un claro respaldo de la dirección del club durante el actual periodo de fichajes.

El Real Madrid se había movido con fuerza para reforzar su plantilla e incorporó a varios jugadores nuevos, entre ellos Diomandé, Konaté y Cucurella, mientras que Bernardo Silva llamó la atención durante la pretemporada y ofreció un rendimiento que llevó al cuerpo técnico a mostrarse optimista sobre su capacidad para desempeñar un papel influyente la próxima temporada.

Pese a las señales positivas que dejaron los amistosos, las posiciones del centro del campo y la defensa siguen siendo motivo de preocupación para un sector de la afición del club, que esperaba el refuerzo del equipo con nuevos elementos, sobre todo tras el fracaso del intento de fichar a Rodri, quien, según los últimos acontecimientos, está cerca de vestir la camiseta del Barcelona.

De este modo, parece que el Real Madrid ha cerrado la puerta a las opciones que se plantearon para suplir a Rodri, encabezadas por Martín Zubimendi y Kees Smit, ya que ninguno de los dos fichajes figura entre los planes actuales del club, y no habrá un nuevo jugador en el centro del campo durante los días restantes del mercado de fichajes, salvo que surjan novedades inesperadas.

La situación no difiere mucho en la línea defensiva, ya que los datos indican que la dirección del club ha desistido de la idea de fichar a un nuevo central, dado que Mourinho cuenta con 5 jugadores en esa posición, además de la posibilidad de recurrir a Tchouaméni en caso de necesidad.