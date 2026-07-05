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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Tras perder contra Noruega, ¡la maldición europea golpea a Brasil por sexta vez!

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Brasil
Noruega
EE. UU.

A

Brasil cayó 1-2 ante Noruega en octavos del Mundial 2026 y sumó su séptima eliminación consecutiva ante europeas desde 2002.

La “Seleção” amplía así su racha negativa contra equipos europeos, iniciada en 2006 con la eliminación ante Francia en cuartos (0-1) y repetida frente a Holanda en 2010 (1-2).

En 2014 perdió 1-7 ante Alemania en semifinales y en 2018 cayó 1-2 contra Bélgica en cuartos. y ante Croacia en cuartos de 2022, eliminada en penaltis (2-4) tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con esta sexta derrota seguida ante equipos europeos en eliminatorias, Brasil confirma su complejo psicológico: no gana a un rival del Viejo Continente en fases eliminatorias desde la final de 2002, cuando venció a Alemania (2-0) para su quinto título.

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