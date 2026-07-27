El Paris Saint-Germain ha intensificado sus esfuerzos para cerrar el fichaje del español Ferran Torres, delantero del Barcelona, durante los próximos días, en un intento de compensar la pérdida del extremo marfileño Yan Diomandé, que fichó por el Real Madrid en el último momento, en medio de una gran confianza parisina en concretar la operación aprovechando el deseo del jugador de cambiar de aires.

El diario catalán "Sport" señaló que el club parisino considera a Torres, junto al extremo del Mónaco Akliouche, con quien ya alcanzó un acuerdo preliminar, los dos objetivos principales para completar su plantel ofensivo antes del final del mercado de fichajes de verano, especialmente tras la esperada salida de Kolo Muani hacia la Juventus y de Barcola hacia el Liverpool.

El plan inicial del Paris Saint-Germain giraba en torno a la incorporación de Diomandé como máxima prioridad, pero la irrupción sorpresiva del Real Madrid los dejó fuera de la puja, ya que tenían un acuerdo con el jugador, pero se negaron a satisfacer las exigencias económicas del Leipzig, que superaban los 100 millones de euros, mientras que el conjunto blanco aceptó pagar 120 millones de euros, lo que llevó a la dirección parisina a acelerar el ritmo de las negociaciones en otros expedientes para evitar más retrasos.

El dinero está listo

El Paris Saint-Germain comenzó a contactar con Torres nada más completar la venta de Gonçalo Ramos al Milan, ya que el director técnico Luis Enrique desea incorporarlo como opción para la posición de delantero centro, sobre todo porque el jugador, de 26 años, abrió la puerta a la salida del Barcelona en medio de sus dudas para renovar su contrato, que finaliza dentro de un año.

La salida de Kolo Muani se considera un factor decisivo para cerrar el fichaje de Torres, ya que el Paris Saint-Germain y la Juventus negocian el traspaso desde hace varias semanas, y todos los indicios apuntan a la existencia de un acuerdo preliminar por un valor de 40 millones de euros, la misma cantidad que el club parisino tiene previsto invertir en la incorporación de la estrella española.

El Paris Saint-Germain gestiona sus recursos económicos con mucha cautela y tiene la intención de financiar todos sus fichajes mediante la venta de jugadores, en cumplimiento de las normas del juego limpio financiero. Así, la salida de Barcola —por quien el club parisino pide 170 millones de euros al Liverpool— permitirá al club incorporar a Akliouche desde el Mónaco, además de un defensa central de primer nivel.

Enrique, la carta ganadora

El Paris Saint-Germain se prepara para presentar una oferta atractiva a Torres que incluye un contrato de cuatro años con un salario superior al que percibe actualmente en el Barcelona, mientras que el club catalán desea conservarlo, aunque la renovación y ampliación de su contrato se aplazaría hasta el próximo septiembre, y las cifras ofrecidas serían inferiores a la propuesta parisina.

Al final, la decisión corresponde al propio jugador, pero el Paris Saint-Germain confía en su capacidad para ganar esta batalla, especialmente porque Torres ha mostrado un claro deseo de cambiar de aires, y porque la presencia de Luis Enrique como entrenador del club parisino y la ampliación de su contrato por un largo periodo han dado al jugador y a sus agentes razones convincentes para dar este paso, en medio de la buena relación que une al técnico español con su compatriota