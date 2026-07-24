El Arsenal continúa con sus movimientos contundentes en el mercado de fichajes veraniego, poniendo la mira en una de las operaciones más destacadas de la temporada, después de intensificar sus esfuerzos por hacerse con el capitán del Newcastle United, Bruno Guimaraes, en un paso que podría desatar la competencia entre ambos clubes durante los próximos días.

El Arsenal se prepara para presentar una oferta oficial valorada en 70 millones de libras esterlinas con el fin de fichar al capitán del Newcastle United, Bruno Guimaraes, según lo publicado por el diario británico "The Sun".

El Arsenal sitúa el fichaje de un nuevo centrocampista en lo más alto de sus prioridades durante el actual periodo de fichajes veraniego, y el internacional brasileño es el objetivo más destacado para el entrenador Mikel Arteta.

A pesar de que el Newcastle mantiene su postura de no vender a su capitán este verano, la dirección del Arsenal se prepara para poner a prueba la posición del club con una oferta económica que alcanza los 70 millones de libras esterlinas.

Anteriormente se produjeron negociaciones indirectas a través de intermediarios, que apuntaban a la disposición del campeón de la Premier League a presentar una oferta cercana a los 60 millones de libras esterlinas, antes de decidir aumentar la cantidad económica para intentar convencer al Newcastle.

Según el informe, Guimaraes comunicó a los directivos del Newcastle su deseo de trasladarse al Emirates Stadium, algo que se espera acelere el ritmo de las negociaciones entre ambas partes durante esta semana.

A pesar del tranquilo arranque del Arsenal en el mercado de fichajes, el club completó ayer (jueves) el fichaje del extremo del Club Brujas, Christos Tzolis, por 34 millones de libras esterlinas.

El club londinense también cerró de manera definitiva el fichaje del defensa Piero Hincapié por 34 millones de libras esterlinas, después de que pasara la temporada pasada cedido por el Bayer Leverkusen, además de incorporar al portero Illan Meslier en una operación a coste cero.

Por el contrario, el Arsenal fracasó en su intento de hacerse con los servicios de Morgan Rogers, que se trasladó al Chelsea en una operación valorada en 117 millones de libras esterlinas.

Mikel Arteta mostraba una gran admiración por el delantero inglés y lo situó entre sus objetivos más destacados del verano, pero la dirección del Arsenal se negó a igualar la enorme oferta económica presentada por el Chelsea, lo que llevó al Aston Villa a aceptar la venta del jugador.

La dirección del Arsenal continúa trabajando para reforzar la plantilla del equipo antes del cierre del mercado de fichajes, ya que tiene como objetivo fichar a un defensa, un centrocampista y un delantero, según lo publicado por el diario "The Sun".

Ezri Konsa destaca como uno de los principales candidatos para reforzar la línea defensiva, especialmente después de confirmarse la ausencia de William Saliba durante varios meses por una lesión en la espalda. John Stones también es una opción sobre la mesa del club, sobre todo tras finalizar su contrato con el Manchester City a finales del mes pasado.

En la línea ofensiva, el Arsenal continúa interesado en fichar a Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid mantiene su postura, tanto en público como entre bastidores, insistiendo en que el delantero argentino no está en venta.

Por otro lado, el francés Bradley Barcola podría abandonar las filas del Paris Saint-Germain durante el actual periodo de fichajes, aunque el Liverpool sigue siendo hasta ahora el más cercano a cerrar la operación y hacerse con sus servicios.