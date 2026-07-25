El club saudí Al-Ittihad ha incluido a un nuevo jugador nigeriano en su lista de intereses, con el objetivo de ficharlo durante el actual mercado de fichajes de verano, ante su necesidad de un nuevo futbolista en el centro del campo.

El Al-Ittihad había entrado en negociaciones con el club belga Club Brujas para fichar a su jugador nigeriano Raphael Onyedika en el actual mercado de verano, pero está cerca de perder la operación en favor del Eintracht Fráncfort alemán.

Según el diario turco "Fanatik", el Al-Ittihad ha puesto sus ojos en otro jugador nigeriano, Wilfred Ndidi, futbolista del Besiktas, para cubrir su carencia en el centro del campo.

El periódico aclaró que el club saudí envió una oferta a su homólogo turco para hacerse con los servicios del centrocampista nigeriano a cambio de 12,5 millones de euros.

Esto se produce en medio de la búsqueda del Al-Ittihad de un nuevo jugador en la posición de mediocentro defensivo, para reemplazar al brasileño Fabinho, que abandonó el equipo tras el final de la pasada temporada, al expirar su contrato.

El nombre del Al-Ittihad se ha vinculado con numerosos jugadores en esta posición, entre los que destacaban el marroquí Sofyan Amrabat, centrocampista del Fenerbahce, y el egipcio Marwan Attia, estrella del Al-Ahly, además de Onyedika y Ndidi.

Ndidi cuenta con una trayectoria destacada, que pasó en su mayor parte con el Leicester City, entre 2017 y 2025, antes de trasladarse al Besiktas, con el que jugó la pasada temporada.

El futbolista de 29 años disputó en su única temporada con el equipo turco 31 partidos, en los que logró marcar dos goles y dar una asistencia.

Ndidi también goza de una importancia especial dentro de la selección de Nigeria, donde luce el brazalete de capitán desde 2023, y ha participado con las "Águilas Verdes" en 79 partidos desde que se incorporó por primera vez en 2015, en los que marcó un único gol y dio 5 asistencias.