Un informe periodístico reveló, este jueves, el calendario previsto para concluir el caso Negreira, que se encuentra ante la justicia española desde hace más de 3 años.

El juez del caso Negreira decidió esta semana rechazar la solicitud del Real Madrid de prorrogar la investigación por otros seis meses. El club buscaba reunir más pruebas sobre los indicios de la presunta corrupción deportiva, pero el juez lo consideró innecesario y estimó que el periodo de investigación actual es suficiente.

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Según el diario "Marca", se celebrarán las sesiones restantes, como el testimonio de Gerard López el próximo noviembre, y eso es todo. El Real Madrid puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial, pero todos los indicios apuntan a que la investigación ha concluido definitivamente. ¿Y qué viene después?

Ahora las cosas se encaminan hacia el juicio y el anuncio del veredicto que el mundo del fútbol entero espera desde hace tres años y medio.

Se prevé que se resuelvan todos los trámites y recursos pendientes antes del final del año en curso. Después, ambas partes presentarán sus conclusiones finales, primero la acusación y luego la defensa. Y así se cierra la investigación.

La causa será remitida al juzgado de lo penal si es necesario, y aquí el procedimiento podría demorarse, ya que ello depende del tribunal competente. Algunos tribunales sufren una acumulación de causas mayor que otros.

No obstante, lo más probable es que la fecha del juicio se fije para el otoño de 2027. Cualquier fecha anterior a esa se considera muy difícil.

Y si el juicio se celebra en octubre o noviembre, se prolongaría entre una y dos semanas, lo que podría dar lugar a que la sentencia del caso Negreira se dicte antes del final del año 2027.

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Las fechas del desarrollo de todo el procedimiento, desde ahora hasta que se dicte la sentencia, varían en función de varios factores; sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por el diario "Marca" indican que este podría ser el marco temporal para llegar a un veredicto a finales del próximo año.