Tras Marruecos y Arabia Saudí, Túnez vuelve a llevar a Hervé Renard al Mundial

El francés Hervé Renard, exseleccionador de Arabia Saudí, está cerca de dirigir a Túnez en el Mundial 2026.

Varios medios confirmaron la destitución de Sabri Lamouchi tras la goleada 1-5 sufrida ante Suecia en la primera jornada del Mundial 2026.

Aunque se barajaban varios candidatos, el periodista francés Romain Molina confirmó que Renard sustituirá a Lamouchi.

Molina lo confirmó en X, aunque advirtió que podría surgir algún imprevisto en las próximas horas.

La Federación Tunecina le presentó un proyecto que va más allá del torneo y le ofreció garantías para seguir tras este.

Será la tercera vez que Renard dirija en un Mundial, tras Marruecos en 2018 y Arabia Saudí en 2022.

Renard estuvo a punto de llevar a Arabia Saudí al Mundial 2026, pero fue destituido dos meses antes y reemplazado por el griego Giorgos Donis.

Túnez aún tiene dos partidos: enfrentará a Japón el domingo y a Holanda en la madrugada del viernes, en la última jornada de grupos.