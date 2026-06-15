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FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

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Tras Marruecos y Arabia Saudí, Túnez vuelve a llevar a Hervé Renard al Mundial

H. Renard
S. Lamouchi
Arabia Saudí
Túnez vs Japan
Túnez
Japan
World Cup
Arabia Saudí vs Uruguay
Uruguay
Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
Francia
Arabia Saudí
Túnez
Japón
México
Uruguay
EE. UU.
Escocia
Marruecos

El seleccionador francés participará en el Mundial por tercera vez

El francés Hervé Renard, exseleccionador de Arabia Saudí, está cerca de dirigir a Túnez en el Mundial 2026.

Varios medios confirmaron la destitución de Sabri Lamouchi tras la goleada 1-5 sufrida ante Suecia en la primera jornada del Mundial 2026.

Aunque se barajaban varios candidatos, el periodista francés Romain Molina confirmó que Renard sustituirá a Lamouchi.

Molina lo confirmó en X, aunque advirtió que podría surgir algún imprevisto en las próximas horas.

La Federación Tunecina le presentó un proyecto que va más allá del torneo y le ofreció garantías para seguir tras este.

Será la tercera vez que Renard dirija en un Mundial, tras Marruecos en 2018 y Arabia Saudí en 2022.

Renard estuvo a punto de llevar a Arabia Saudí al Mundial 2026, pero fue destituido dos meses antes y reemplazado por el griego Giorgos Donis.

Túnez aún tiene dos partidos: enfrentará a Japón el domingo y a Holanda en la madrugada del viernes, en la última jornada de grupos.

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