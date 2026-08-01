El portugués Joao Felix, estrella del Al-Nassr, se incorporó a la concentración del equipo en la capital portuguesa, Lisboa, en ausencia de su compatriota y capitán Cristiano Ronaldo.

El Al-Nassr publicó imágenes de la llegada de Felix a la concentración del equipo en Portugal, donde se apresuró a saludar a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico dirigido por el nuevo entrenador australiano Ange Postecoglou.

La estrella portuguesa se convirtió en el último en sumarse a la concentración del Al-Nassr en el extranjero, uniéndose a la estrella senegalesa Sadio Mané, quien se incorporó la noche de ayer, viernes.

De esta manera, el portugués Cristiano Ronaldo es el único jugador que no se ha sumado a la concentración del Al-Nassr en Portugal hasta el momento.

Según informes de prensa saudíes, el "misil de Madeira" no se unirá a la concentración del Al-Nassr en Portugal, ya que esperará su regreso a la capital saudí, Riad, para participar en los entrenamientos.

La concentración del club saudí en Lisboa concluye el 5 de agosto en curso, lo que significa que no volverá a los entrenamientos en Riad antes de una semana como mínimo, ya que se espera que los jugadores disfruten de un breve descanso tras el regreso.

Ronaldo se había ausentado de la concentración del Al-Nassr en el extranjero, en la capital portuguesa, Lisboa, desde su inicio el pasado 19 de julio, tras su participación con la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Todos esperaban que la estrella portuguesa regresara a los entrenamientos del Al-Nassr tras el plazo legal, que se extiende a 21 días desde la eliminación de la selección de su país ante España, en los octavos de final del Mundial, el pasado 6 de julio, pero esto no ocurrió.

El Al-Nassr comenzará la nueva temporada dentro de unas dos semanas, concretamente el 15 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al-Fateh en la primera jornada de la Roshn Liga.