La polémica estalló pronto en torno al árbitro del esperado Clásico entre el Barcelona y su invitado, el Real Madrid, después de que "Radio Marca" informara de que Alejandro Hernández Hernández dirigiría el partido, previsto para el domingo 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou. Pero parece que no será así.

La cuenta "Archivo VAR", especializada en asuntos arbitrales, desmintió la noticia y aseguró que Hernández no está entre las opciones barajadas para este encuentro.

La cuenta, que dedica su actividad a evaluar el desempeño arbitral en LaLiga y en la Segunda División, y que mantiene una estrecha relación con el Comité de Árbitros, aclaró que la comisión de designaciones aún no se ha reunido. Por tanto, el nombre del árbitro del Clásico sigue siendo una incógnita hasta el momento.

Asimismo, el diario catalán "Sport" se puso en contacto con fuentes oficiales de la Federación Española, que confirmaron la nueva política adoptada en la designación de árbitros, ya que los nombres no se darán a conocer hasta 24 horas antes de los partidos.

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Malestar en la capital

Ante la posibilidad de que se designe al árbitro procedente de las Islas Canarias, voces cercanas al Real Madrid manifestaron su malestar con Hernández Hernández, quien ha dirigido 6 partidos de Clásico en su carrera, con un balance de 3 victorias para el conjunto catalán, dos empates y un único triunfo del Merengue.

En cuanto a la polémica arbitral, la imagen es más equilibrada, pese a las quejas procedentes de Madrid, según "Sport".

El 23 de abril de 2017, el Barcelona ganó 3-2 en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que reavivó la lucha por el título. Fue el encuentro en el que Messi marcó su gol mítico, en el minuto 93, y celebró levantando su camiseta ante la afición del Real Madrid.

Las jugadas más polémicas fueron un codazo de Marcelo que dejó a Messi sangrando y una falta cometida por Casemiro para cortar un contraataque, pese a tener una amonestación previa.

En 2018, Hernández Hernández dirigió el Clásico del Camp Nou, que terminó con empate 2-2. Dos jugadas provocaron la ira del Real Madrid en aquel partido: una posible falta previa al segundo gol de Messi, que dio al Barcelona la ventaja de 2-1, y un penalti no señalado tras una entrada de Jordi Alba sobre Marcelo. El Blaugrana terminó aquella temporada como campeón de Liga.

La polémica más reciente

El Clásico de 2025 en el Estadio Olímpico de Montjuïc tampoco estuvo exento de polémica. La victoria del Barcelona por 4-3 le dio el título de Liga, pero su afición no olvidó la jugada en la que el balón golpeó claramente en el brazo de Tchouaméni, dentro del área, sin que Hernández Hernández señalara penalti.

El diario concluyó: "Hasta ahora, el nombre del árbitro del Clásico sigue siendo una incógnita. Pero lo que está claro es que ninguna de las dos partes quedará satisfecha con el árbitro que resulte elegido".



