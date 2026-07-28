Tras Luis Díaz y Dembélé, el extremo del Manchester City entra en los planes del Al-Hilal

Un nuevo extremo ha entrado en la lista de intereses del club saudí Al Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano, después del colombiano Luis Díaz y el francés Ousmane Dembélé, pero esta vez procedente del Manchester City.

La emisora británica «talkSPORT» señaló que el Al Hilal desea fichar al inglés Jack Grealish, extremo del Manchester City, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Grealish regresó al conjunto celeste tras finalizar su cesión al Everton la temporada pasada, en la que marcó 6 goles y dio dos asistencias en 20 partidos disputados en la Premier League.

La emisora explicó que el Everton quiere incorporar a Grealish de nuevo, pero también en calidad de cedido, algo que rechaza el Manchester City, que desea venderlo de forma definitiva, lo que refuerza la posición del Al Hilal.

La situación del Al Hilal sigue siendo complicada por el propio Grealish, ya que el jugador de 30 años desea permanecer en la Premier League la próxima temporada, aunque el «Zaeem» podría tentarlo con un salario generoso libre de impuestos.

Cabe recordar que el Al Hilal ya fichó al extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United por cerca de 80 millones de euros, según informes de prensa, pero desea incorporar a otros extremos, como Dembélé y Luis Díaz.