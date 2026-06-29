El continente asiático está a punto de despedirse del Mundial 2026 tras varias eliminaciones consecutivas. La última fue la dramática derrota de Japón 1-2 ante Brasil en la ronda de 32, dejando solo una selección con vida.

Este viernes Egipto se mide a Australia en la ronda de 32, un duelo que podría cerrar la participación asiática o prolongarla hasta los octavos.

Ocho selecciones ya quedaron eliminadas.

Asia llegó con nueve selecciones, su mayor representación histórica, y la ambición de confirmar su crecimiento reciente.

Sin embargo, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí, Catar, Irak, Jordania y Uzbekistán cayeron en la fase de grupos, y Japón, una de las principales candidatas, también quedó eliminada.

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Los “Samuráis” cayeron ante Brasil pese a su gran actuación y abandonaron el torneo, dejando a Australia como única representante asiática.

Australia, la última esperanza del continente.

Tras avanzar a dieciseisavos, el equipo de los “canguros” carga ahora con la responsabilidad de mantener viva la imagen continental.

Sin embargo, el camino no será fácil: los “Kanguros” se miden a Egipto, que atraviesa un gran momento y superó la fase de grupos liderado por Mohamed Salah.

Australia sabe que perder ante los «Faraones» significaría el fin de su camino y el de toda Asia en el Mundial 2026.

¿Seguirá Egipto haciendo historia?

Egipto llega con la ilusión de seguir adelante tras su sólida actuación en la fase de grupos, apoyado en el talento de sus estrellas y su experiencia en grandes citas.

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Australia, en cambio, se aferra a un último hilo de esperanza: avanzar y mantener viva la bandera asiática tras la eliminación de sus compatriotas de continente.

El duelo del viernes va más allá de un pase a octavos: puede marcar un punto de inflexión para el fútbol asiático si Egipto elimina a Australia y deja a la región sin representantes en este Mundial.