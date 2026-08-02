La directiva del Al-Ahli saudí zanjó la polémica surgida durante los últimos días en torno al futuro de su delantero Firas Al-Buraikan, después de la difusión de informes que hablaban de la existencia de una cláusula en su contrato que le permitía marcharse a cualquier club a cambio de una cantidad determinada.

Los rumores habían generado un estado de preocupación entre la afición del Al-Ahli, especialmente porque Al-Buraikan es uno de los pilares ofensivos más importantes del equipo, dada su capacidad para jugar en más de una posición, además del empeño de la directiva por mantener el bloque titular tras la marcha de varios nombres destacados durante el último periodo.

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Según el diario saudí "Arriyadiyah", la directiva del Al-Ahli se aferra a la continuidad de Firas Al-Buraikan y lo considera una parte fundamental del proyecto del equipo durante los próximos años, sin ninguna intención de prescindir de sus servicios.

El diario añadió que no existe ninguna cláusula de rescisión en el contrato del jugador que le otorgue el derecho a marcharse a cambio de una cantidad determinada, desmintiendo así todas las informaciones que circularon durante los últimos días sobre la posibilidad de que se fuera con facilidad.

Asimismo, confirmó que Al-Buraikan continuará en el Al-Ahli hasta el final de su contrato en el verano de 2028, en medio de una gran confianza por parte de la directiva del club y del cuerpo técnico en sus cualidades, al ser uno de los elementos más destacados en los que se apoyará el equipo durante la próxima etapa.