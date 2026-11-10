El club saudí Al-Hilal decidió mostrar los dientes ante su entrenador italiano Simone Inzaghi, tras los rumores que lo vincularon con un traslado para dirigir en la "Calcio" durante el próximo periodo.

Informes de prensa habían confirmado que Inzaghi no tiene intención de renovar su contrato, que vence con el Al-Hilal al final de la temporada actual, con el fin de emprender una nueva experiencia a partir de la próxima temporada.

El diario saudí "Al-Yaum" aseguró, citando una fuente del interior del Al-Hilal, que el club no se verá afectado por ninguna presión externa para renovar el contrato del entrenador italiano antes del final de la temporada actual.

El diario explicó que el club saudí condiciona la renovación del contrato de Inzaghi al cumplimiento de sus objetivos al final de la temporada actual, a través de la conquista de los títulos por los que compite el equipo.

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Según la misma fuente, el exentrenador del Inter de Milán justificó el no haber ganado títulos la temporada pasada alegando que los jugadores extranjeros no habían sido elegidos por él, algo que cambió en la temporada actual al cumplirse todas sus peticiones.

El "Za'eem" fichó a 3 jugadores extranjeros de peso pesado durante el pasado mercado de fichajes de verano, al incorporar a los extremos, el neerlandés Crysencio Summerville y el brasileño Gabriel Martinelli, y al delantero inglés Ollie Watkins.

El Al-Hilal ofrece grandes actuaciones en la temporada actual, ya que lidera la tabla de la liga saudí con 27 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Nassr y el Al-Qadisiyah, que ocupan la segunda posición.

En cambio, el equipo de Inzaghi ocupa la segunda posición en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la Élite con 9 puntos, a solo 3 puntos del Al-Ain, que se sitúa en el liderato.