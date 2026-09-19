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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Tras los pasos de una leyenda del Chelsea: Rice firma un registro histórico

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
D. Rice
F. Lampard
G. Barry
Inglaterra

¡La tercera centena!

Declan Rice, la estrella del Arsenal, firmó un logro individual histórico en su carrera en la Premier League, donde continuó consolidando su presencia entre los jugadores más destacados de la competición.

Rice comenzó como de costumbre el partido del Arsenal ante el Brighton esta noche del sábado dentro del once titular elegido por el técnico Mikel Arteta, algo que le hizo alcanzar una cifra inolvidable.

Según la red Opta, «Rice disputa hoy su partido número 300 como titular en la Premier League, convirtiéndose, con 27 años y 249 días, en el tercer jugador más joven en alcanzar esta cifra en la historia de la Premier League».



Antes que Rice lograron este hito Gareth Barry, que alcanzó las 300 apariciones en el once titular con 26 años y 323 días, seguido de la leyenda del Chelsea Frank Lampard, que consiguió la misma cifra con 27 años y 209 días.

El Arsenal (12 puntos) se enfrenta al Brighton (7 puntos) en la quinta jornada de la Premier League 2026-2027.

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