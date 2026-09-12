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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras los pasos de Hamdallah: la maldición del Al-Hilal golpea al goleador de la Roshn Saudi League

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
1ª División
A. Hamdallah
Jawwy Elite League U-21
Arabia Saudí
Marruecos

El delantero marroquí se perderá el duelo ante "el Líder"

La maldición del Al-Hilal golpeó al máximo goleador de la Liga Joy de la Élite (la liga saudí sub-21), antes del enfrentamiento ante el Al-Taawoun en la Roshn League.

El Al-Hilal visita al Al-Taawoun, hoy sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn League saudí.

El Al-Taawoun disputa el partido en circunstancias difíciles, ya que no ha logrado ninguna victoria en la temporada actual de la Roshn League saudí, pues se ha conformado con 3 empates y 3 derrotas, dejando su cuenta en 3 puntos, con los que ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación.

Esas circunstancias se complicaron aún más, después de confirmarse la ausencia del delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, debido a la lesión que sufrió durante el enfrentamiento ante el Al-Fateh, el pasado sábado, en la quinta jornada de la Roshn League.

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Se esperaba que Bassam Al-Ureini jugara como delantero del Al-Taawoun, en ausencia de Hamdallah, sin embargo, él también sufrió una lesión, por lo que se ausentará del equipo durante un periodo que podría llegar aproximadamente al mes y medio.

El Al-Taawoun dijo, en un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social "X": "Las pruebas realizadas al jugador Bassam Al-Ureini confirmaron que sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha".

El Al-Taawoun aclaró que su joven delantero "necesita un programa de tratamiento y rehabilitación que se extiende de 4 a 6 semanas próximas".

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Cabe recordar que Bassam Al-Ureini fue el máximo goleador de la primera edición de la Liga Joy de la Élite, la temporada pasada, después de marcar 20 goles, lo que llevó al entrenador serbio Zarko Lazetic a ascenderlo al primer equipo.

Desde el inicio de la temporada actual, el jugador de 22 años ha participado en 6 partidos con el Al-Taawoun, en todos ellos entrando como suplente, pero no logró marcar ni dar ninguna asistencia de gol.

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