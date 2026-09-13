Tras los pasos de Firmino: el Al-Sadd catarí rescata a Brozovic de la traición de la liga saudí

El club catarí Al-Sadd rescató al centrocampista croata Marcelo Brozovic de la traición de la Roshn Saudi League, tras su salida del Al-Nassr.

El Al-Sadd anunció este domingo el fichaje de Brozovic por una temporada, que finaliza en 2027, en una operación como agente libre, después del final de su contrato con el Al-Nassr saudí al término de la temporada pasada.

El Al-Nassr había decidido no renovar el contrato de Brozovic, por lo que abandona el equipo tras pasar tres años, en los que conquistó el título de la Roshn Saudi League la temporada pasada, además de la Copa Árabe de Clubes 2023.

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Algunos informes habían revelado el deseo del Al-Ahli saudí de fichar al centrocampista croata, pero las negociaciones no marcharon de la manera adecuada, por lo que acabó recalando en la Liga de Estrellas de Catar.

El jugador de 33 años se unirá al brasileño Roberto Firmino, quien se incorporó al Al-Sadd el verano del año pasado, después de que el Al-Ahli hubiera decidido prescindir también de sus servicios.

Cabe recordar que Brozovic podría enfrentarse de nuevo al Al-Nassr, en la Liga de Campeones de Asia Élite, donde ambos equipos se medirán el próximo 24 de noviembre, en la quinta jornada de la fase de liga.