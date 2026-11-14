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Mauricio Pochettino no necesitó pensar demasiado cuando le pidieron que eligiera a tres entrenadores de la Premier League bajo cuyo mando le habría gustado jugar. El técnico argentino no dudó ni buscó varios nombres que reflejaran la diversidad de sus experiencias, sino que eligió un solo nombre y lo repitió tres veces: "Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson".

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Aquella respuesta no fue un simple cumplido hacia la leyenda del Manchester United, sino la expresión de una vieja admiración por un técnico que dejó una huella excepcional en la historia del fútbol inglés y se convirtió en un modelo a seguir en la construcción de equipos, la fabricación de victorias y el mantenimiento de la competitividad durante largos años.

Hoy, Pochettino se encuentra ante la oportunidad de acercarse a ese legado, tras asumir la dirección técnica del Manchester United, en una misión que no se limita a mejorar los resultados, sino que se extiende a redefinir la identidad de un equipo que ha perdido gran parte de sus rasgos desde la marcha de Ferguson en 2013.

Pero la paradoja es que el técnico argentino no llega con una filosofía completamente ajena a las ideas que Michael Carrick intentó aplicar durante su reciente etapa con el equipo. Ambos creen en el fútbol ofensivo y rápido, los movimientos flexibles y el aprovechamiento de los espacios, aunque la diferencia quizá resida en los detalles que forjaron el éxito de Pochettino y que privaron a Carrick de la capacidad de continuar su proyecto.

Ferguson: la inspiración que acompaña a Pochettino

La admiración de Pochettino por Sir Alex Ferguson no nació del momento ni estuvo ligada a su llegada al banquillo del Manchester United, sino que se remonta a largos años de su trayectoria como entrenador.

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En 2023, durante una entrevista con la cadena "Sky Sports" mientras dirigía al Chelsea, el técnico argentino habló de su gran aprecio por Ferguson, rememorando también los recuerdos de su encuentro durante su etapa al frente del Tottenham.

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Seis años antes, Pochettino tuvo la oportunidad de almorzar con el legendario entrenador, en un encuentro que describió como uno de los momentos más especiales de su carrera.

Y declaró: "Cuando era joven, en los inicios de mi carrera como entrenador, Ferguson siempre fue mi fuente de inspiración y mi principal referente. Cuando tienes la oportunidad de pasar dos horas con una persona considerada el mejor entrenador de la historia del fútbol, no puedes más que disfrutar de cada momento".

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Desde la retirada de Ferguson, el Manchester United ha sufrido para encontrar la figura técnica capaz de conjugar la consecución de victorias con el mantenimiento de la identidad del equipo.

Las visiones se dividieron dentro del club y entre su afición acerca de la prioridad necesaria para devolver al equipo a la cima. Hay quienes consideran que la victoria debe anteponerse a cualquier otra consideración, mientras que otros se aferran a la necesidad de recuperar el estilo de juego asociado a las mejores etapas del club, basado en la iniciativa, el ataque, la velocidad y la presión sobre los rivales.

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Por el equipo pasaron entrenadores con filosofías diferentes, además de nombres vinculados como jugadores a la era Ferguson, pero ninguno de ellos logró ofrecer la fórmula ideal que combinara los resultados con la identidad.

Y aquí es donde aparece la importancia de la llegada de Pochettino, que cuenta con un referente táctico claro, junto a su profunda admiración por el legado que dejó Ferguson, lo que podría hacerle capaz de unir dos escuelas que durante mucho tiempo parecieron enfrentadas dentro de Old Trafford.

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El enigma Carrick: cuando los puntos fuertes se convierten en punto débil

El Manchester United bajo la dirección de Michael Carrick ofreció una serie de resultados positivos, y el equipo mostró en numerosos periodos una imagen ofensiva convincente; es más, terminó la temporada pasada con un nivel que ningún otro equipo de la Premier League pudo igualar.

Pero detrás de ese brillo había un problema táctico que Carrick no logró resolver de forma sostenible, relacionado con la capacidad del equipo de imponer su estilo cuando se le exigía mantener la posesión y controlar el desarrollo del juego.

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Las cifras revelan un aspecto importante de este dilema: en los partidos en los que el United tuvo la posesión del balón por debajo del 50% bajo la dirección de Carrick, el equipo solo sufrió una derrota y logró la victoria en el 62% de esos enfrentamientos, con un total de 13 partidos.

En cambio, su porcentaje de victorias descendió al 36% cuando dominó el balón e impuso su control del juego. Estas cifras ponen de manifiesto que el United era más peligroso cuando dejaba al rival la oportunidad de avanzar, para luego aprovechar los espacios a espaldas de sus líneas mediante las transiciones ofensivas rápidas.

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Esto encajó con las características de varios jugadores del equipo, especialmente los delanteros que saben desenvolverse en los espacios y en el juego directo, y además otorgó a la línea defensiva una mayor protección, después de que el equipo se volviera capaz de aprovechar los errores de los rivales en lugar de asumir la responsabilidad de generar el juego todo el tiempo.

Asimismo, la destreza de Casemiro en el balón parado desempeñó un papel importante a la hora de brindar al equipo soluciones ofensivas adicionales, especialmente ante rivales que se apoyan en el repliegue defensivo, uno de los problemas que se manifestaron con claridad durante la presente temporada.

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Y cuando el United se adelantaba en el marcador, el rival se veía obligado a arriesgar y a avanzar en busca del empate, dejando aparecer los espacios que los jugadores de Carrick necesitaban para lanzar sus contraataques.

Esta receta era eficaz, pero no bastaba para construir un equipo que compitiera por los grandes títulos de forma regular.

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El proyecto inacabado: la posesión como palabra clave

La ambición de Carrick iba más allá de depender únicamente de los contraataques, pues quería convertir al Manchester United en un equipo capaz de dominar el balón y de construir los ataques desde atrás mediante pases cortos y precisos.

El técnico inglés se inspiró en algunas de sus ideas en el trío del centro del campo del París Saint-Germain, buscando desarrollar la forma de construir el juego y atraer al rival a determinadas zonas antes de superar su presión y lanzarse hacia su portería.

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La idea se basaba en atraer al rival y luego aprovechar los espacios que dejaba a su espalda, acelerando el ritmo del juego en cuanto se alcanzaban las zonas adecuadas, según informó "BBC Sport".

Pero la aplicación de esta filosofía chocó con un viejo problema que el Manchester United padeció en experiencias anteriores, ya fuera con Ole Gunnar Solskjaer o con Erik ten Hag: la transición de un equipo que sabe jugar en los espacios a un equipo que es capaz de generar esos espacios por sí mismo ante rivales replegados.

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Y esto es precisamente lo que hace que la misión de Pochettino resulte interesante, pues no necesita necesariamente renunciar a los principios ofensivos que Carrick intentó aplicar, sino dotarlos de un marco táctico más claro y disciplinado.

La escuela de Bielsa: el ataque directo no significa renunciar al balón

Pochettino describió su filosofía de entrenador como basada en la necesidad de que su equipo sea la parte que toma la iniciativa en los partidos, a través de la presión alta y continua, el gran esfuerzo físico y la vitalidad y el dinamismo en los movimientos.

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El técnico argentino se considera uno de los discípulos de su compatriota Marcelo Bielsa, bajo cuya dirección jugó anteriormente, e influido por sus ideas relativas a la presión, el despliegue y el movimiento continuo sin balón.

Se puede encontrar un modelo cercano a esta escuela en la experiencia de Andoni Iraola en la Premier League, pues él también adopta las ideas de Bielsa, apoyándose en un fútbol vertical que busca llegar a la portería de la forma más rápida posible.

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La importancia de esta filosofía radica en que no significa renunciar a la posesión ni apoyarse en la defensa profunda, sino usar el balón de forma ofensiva y eficaz, de modo que los pases se conviertan en un medio para alcanzar las zonas de peligro y no en una mera herramienta para mantener los porcentajes de posesión.

Este aspecto concuerda en gran medida con la cultura futbolística asociada al Manchester United durante la era Ferguson, cuando el equipo buscaba constantemente imponer su ritmo, presionar al rival y atacar con rapidez en cuanto recuperaba el balón.

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También trae a la memoria algunos rasgos del Liverpool bajo la dirección de Jürgen Klopp, donde la velocidad, la presión y la transición directa de la defensa al ataque eran elementos fundamentales en la construcción de un equipo capaz de competir.

La experiencia con la selección de Estados Unidos: la libertad organizada que el United necesita

La reciente experiencia de Pochettino con la selección de Estados Unidos ofreció un modelo claro de la evolución de sus ideas tácticas, especialmente en lo relativo al equilibrio entre la libertad ofensiva y la organización colectiva.

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En lugar de imponer una posición fija a todos los jugadores, el técnico argentino concedió a los elementos de la selección un mayor espacio para moverse e intercambiar posiciones, conservando un número limitado de jugadores encargados de roles específicos dentro de la estructura táctica.

El objetivo de ello era desconcertar a los equipos que se apoyan en la defensa posicional, obligando a sus jugadores a tomar decisiones constantes sobre los espacios que debían cubrir.

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Y gracias a la libertad de movimiento, los centrocampistas de la selección de Estados Unidos se volvieron capaces de aparecer en los espacios entre las líneas defensivas de los rivales y de recibir el balón en situaciones cómodas que les concedían el tiempo suficiente para tomar la decisión adecuada.

Asimismo, la proximidad numérica entre los jugadores en el centro del campo ayudó a ejecutar pases cortos y precisos que atraían al rival hacia el balón, antes de aprovechar los espacios resultantes de su desplazamiento.

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Paralelamente, los movimientos sin balón contribuían a ampliar el campo y a crear pasillos ofensivos que permitían hacer llegar el balón a los delanteros ante un número limitado de defensores.

Los pases interiores a espaldas de la línea defensiva fueron una de las herramientas más destacadas en las que se apoyó Pochettino, donde el veloz delantero Folarin Balogun aprovechó los espacios resultantes de la presión de los rivales y los convirtió en ocasiones y goles.

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Y aquí aparece la clara similitud entre las ideas de Pochettino y lo que Carrick intentó aplicar con el Manchester United, especialmente en lo relativo a la flexibilidad en el centro del campo, los pases cortos y el aprovechamiento de los espacios a espaldas de la defensa rival.

Pero la diferencia no tiene que ver únicamente con las ideas, sino con la capacidad del entrenador de convertirlas en un sistema integral que no pierda su equilibrio cuando cambian las circunstancias del partido.

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La organización: el eslabón perdido en la experiencia de Carrick

Pochettino ya había resumido su filosofía de entrenador con una frase clara cuando dijo en 2014: "Mi filosofía se basa en dar a los jugadores un estilo más libre, manteniendo una buena organización".

Esta frase parece una llave para comprender lo que el técnico argentino puede aportar al Manchester United. La libertad ofensiva no significa que los jugadores se muevan sin normas, del mismo modo que la flexibilidad táctica no significa renunciar a la posición y a las responsabilidades defensivas.

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El éxito de esta filosofía requiere la existencia de una estructura clara que determine cómo se mueven los jugadores, qué espacios deben aprovecharse, cuál es el momento adecuado para presionar y el mecanismo que permita al equipo pasar del ataque a la defensa sin perder su equilibrio.

En la primera mitad de la experiencia de Carrick, el United se mostró con una imagen ofensiva y proactiva, y se apoyó en una presión intensa con cuatro jugadores en la línea delantera dentro de un esquema más próximo al 4-2-4.

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Este estilo brindaba al equipo la oportunidad de recuperar el balón cerca de la portería rival, pero conllevaba al mismo tiempo un gran riesgo, debido a los espacios que dejaba a espaldas de la línea de presión.

Y con la capacidad de los rivales de leer los movimientos y lidiar con la presión, comenzó a manifestarse la dificultad del equipo para adaptarse a los distintos escenarios, y el United perdió parte de su eficacia ofensiva.

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También pareció que el nivel físico del equipo retrocedió gradualmente, después de que hubiera alcanzado un buen estado durante la última etapa del trabajo del anterior entrenador Rúben Amorim, aunque aquel periodo contó con un calendario de partidos menos congestionado debido a la ausencia de las participaciones europeas.

Y aquí Pochettino estará obligado a abordar dos problemas al mismo tiempo: elevar el nivel de la condición física y convertir la presión alta de un mero ímpetu colectivo en un sistema organizado capaz de mantenerse durante todo el partido.

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La verdadera prueba: ¿podrán los delanteros resolver el dilema de las defensas replegadas?

La misión de Pochettino no se limita a desarrollar la forma de presionar o a mejorar el proceso de construcción del juego, sino que se extiende a encontrar soluciones ofensivas ante los equipos que se repliegan a sus zonas defensivas y cierran los espacios a los jugadores del Manchester United.

El Brighton bajo la dirección de Fabian Hürzeler ofrece un modelo que confirma que la presión alta y la posesión siguen siendo capaces de lograr el éxito en la Premier League, después de que el equipo ocupara el segundo puesto de la tabla de clasificación, registrando el cuarto promedio de posesión más alto transcurridas diez jornadas.

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Pero alcanzar este nivel requiere un gran trabajo táctico y físico, especialmente porque los rivales se han vuelto más capaces de lidiar con los estilos de presión intensa en comparación con lo que ocurría hace una década, cuando Pochettino forjó su éxito con el Tottenham.

De ahí que la capacidad del técnico argentino de desarrollar sus ideas y de añadir nuevas soluciones a su estilo se convertirá en un factor decisivo a la hora de determinar el destino de su experiencia con el United.

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Asimismo, tendrá que sacar partido de las capacidades de sus delanteros y concederles la libertad necesaria para moverse y aprovechar los espacios, sin alterar el equilibrio colectivo.

Cole Palmer ofrece un claro ejemplo de la importancia de este punto, después de haber vivido una de sus mejores temporadas en la Premier League bajo la dirección de Pochettino en el Chelsea.

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El jugador dijo sobre su anterior entrenador: "Me dio la confianza y la libertad para moverme en cualquier lugar del terreno de juego, donde puedo poner en valor mis puntos fuertes".

El Manchester United cuenta con un grupo de delanteros capaces de ofrecer niveles destacados, pero su éxito con Pochettino dependerá de su capacidad para tomar la iniciativa y crear soluciones individuales, y de aprovechar los espacios que proporciona el sistema ofensivo.

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Pochettino, ante la oportunidad de recuperar el legado de Ferguson

Desde el punto de vista técnico, Pochettino parece próximo a los valores futbolísticos que forjaron el éxito del Manchester United en la era Ferguson, pues cree en la presión, la iniciativa y el ataque rápido, pero no quiere que estos principios se conviertan en patrones rígidos que limiten las capacidades de los jugadores.

Al mismo tiempo, posee una mayor experiencia que Carrick a la hora de lidiar con los grandes equipos, construir sistemas tácticos y gestionar a los jugadores con capacidades individuales destacadas.

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Pochettino dijo, al hablar de su filosofía en el Tottenham, que "lo más importante es crear una estructura táctica que brinde comodidad a los jugadores y les permita mostrar sus verdaderas capacidades".

Y este es el reto que le aguarda en Old Trafford, pues el Manchester United necesita un entrenador que conceda libertad a sus jugadores, pero que no los deje sin orientación, que les exija presionar y atacar, pero que les proporcione la organización que los protege del descubrimiento.

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Y si Pochettino logra elevar los índices físicos, desarrollar los mecanismos de presión y dotar a sus jugadores de soluciones variadas ante las defensas replegadas, podría alcanzar lo que Carrick no pudo y devolver al equipo a la senda de la competición.

Pero si fracasa a la hora de encontrar las soluciones adecuadas cuando al United se le exija mantener la posesión y generar ocasiones, podría encontrarse ante el mismo escenario que echó por tierra proyectos de entrenadores anteriores dentro del club.

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Al fin y al cabo, el Manchester United no necesita únicamente un nuevo entrenador que repita las viejas ideas, sino una figura capaz de convertir esas ideas en un sistema exitoso.

Y entre la admiración de Pochettino por Ferguson y su influencia de Bielsa, parece que dispone de las herramientas necesarias para intentar recuperar la identidad del United. Pero la diferencia entre la inspiración y el verdadero éxito seguirá dependiendo de lo que sea capaz de ofrecer sobre el terreno de juego.