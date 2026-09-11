Tras los pasos de Adeyemi: el Barcelona apunta a un nuevo fichaje procedente del Dortmund

Los papeles se han invertido entre el Barcelona y el Borussia Dortmund, después de que Justin Edeogamen llamara la atención dentro del club alemán, hasta convertirse en un posible objetivo de varios de los grandes clubes europeos, encabezados por el Barcelona, que ya ha comenzado a seguir la evolución del joven jugador.

Según el diario español "Sport", el Borussia Dortmund ha acostumbrado durante los últimos años a contactar con todos los jugadores de la academia del Barcelona que decidieron abandonar la cantera del club catalán, o que tuvieron dificultades para renovar sus contratos.

El club alemán es uno de los más destacados en cuanto a la especialización en el desarrollo de jóvenes talentos y en darles la oportunidad de aparecer, y ya ha fichado a jugadores del calibre de Mateu Morey y Sergio Gómez.

El Dortmund también compitió hace unos meses, y hasta los últimos instantes, por hacerse con Dro, antes de que el Paris Saint-Germain lograra alcanzar un acuerdo con el Barcelona para cerrar la operación.

La situación podría vivir ahora un escenario completamente contrario, después de que la aparición de Justin Edeogamen despertara el interés de varios clubes que están permanentemente atentos a los nuevos talentos capaces de llamar la atención gracias a su gran potencial pese a su corta edad.

El jugador se caracteriza por su capacidad para ocupar todas las posiciones del centro del campo, además de contar con grandes cualidades físicas, sin que le falte un notable control del balón, así como facilidad para llegar al área y capacidad para marcar goles.

Edeogamen es un jugador muy completo, y se impone con clara diferencia a pesar de su corta edad.

Justin representa uno de los casos más llamativos, ya que, con tan solo 15 años, ha logrado batir numerosos récords en la cantera del Dortmund.

El jugador es descendiente de padres nigerianos, mientras que su pasaporte internacional ha provocado que tres federaciones entren en competencia para incorporarlo a las filas de sus selecciones: Alemania, Nigeria e Italia.

Hasta ahora, la selección italiana ha conseguido que Edeogamen participe en las competiciones sub-16 que organizan la Federación Italiana de Fútbol y la Unión Europea de Fútbol.

Justin Edeogamen continúa brillando con el Dortmund desde hace varios meses, y muchas de sus jugadas se han difundido a través de las redes sociales, entre las más destacadas su gol desde el centro del campo, que se convirtió en una imagen ampliamente viral.

Informes alemanes confirman que tres de los grandes clubes europeos siguen al joven jugador con especial interés, entre ellos la Juventus y el Milan, los dos grandes clubes italianos que parecen dispuestos a invertir en el joven talento.

Las mismas informaciones apuntan a que el Barcelona ya dispone de los primeros informes sobre Justin, y que el club catalán ha dado instrucciones a sus ojeadores para que sigan al jugador de forma minuciosa, con el objetivo de analizar su evolución en detalle, ya sea durante los grandes partidos que disputa el Dortmund, o especialmente durante sus participaciones internacionales con la selección de Italia sub-16.

Cabe recordar que el mercado de fichajes no permite cerrar ninguna operación con un jugador que sea ciudadano de la Unión Europea antes de que cumpla al menos 16 años.

No obstante, los grandes clubes elaboran al inicio de cada temporada su primera lista de talentos objetivo, y en el caso del Barcelona, Justin Edeogamen encabeza la lista de intereses del club.

Las relaciones entre el Barcelona y el Borussia Dortmund se caracterizan por una gran fluidez, ya que el club catalán cerró hace unos meses el fichaje de Karim Adeyemi.



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"