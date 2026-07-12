Tras los incidentes del partido contra Marruecos, Francia adopta una medida oficial antes de enfrentarse a España

Un informe periodístico publicado hoy domingo revela los intensos preparativos en Francia para el partido contra España, que se disputará el martes en las semifinales del Mundial 2026.

Según Foot Mercato, el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, ha anunciado un amplio dispositivo de seguridad similar al de la final de la Liga de Campeones del PSG en mayo.

Se movilizarán 70 000 policías y gendarmes para asegurar el encuentro y las celebraciones del Día de la Bastilla.

Núñez confirmó en BFMTV que el dispositivo se mantendrá «todo el día y la noche».

Las medidas de seguridad para el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos empezarán a las diez de la mañana.

El partido entre Francia y España comenzará a las 21:00 (hora local). Laurent Nunez valoró la noche de los cuartos de final contra Marruecos (2-0) como «en general, todo salió bien», una joven de 17 años murió atropellada por un camión en el norte del país tras subirse a él para celebrar la victoria. Además, se detuvo a 89 personas.