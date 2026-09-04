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Hussein Hamdy

Traducido por

Tras los incidentes ante el Lyon: duras sanciones de la UEFA a Guendouzi y Greenwood

M. Guendouzi
M. Greenwood
Fenerbahce
Lyon
Liga de Campeones
Francia
Inglaterra
Turquía

Los tensos incidentes terminan con decisiones contundentes

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol impuso duras sanciones a la dupla del Fenerbahçe, Mason Greenwood y Mattéo Guendouzi, a raíz de los incidentes y las provocaciones que presenció el partido de vuelta ante el Olympique de Lyon, en tanto que las sanciones también alcanzaron a los clubes turco y francés.

Según el diario español "As", la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó a los jugadores, de modo que uno de ellos se perderá el inicio del recorrido del Fenerbahçe en la Liga de Campeones tras una ausencia que se prolongó durante 18 años, ya que el equipo se enfrenta a la Roma y luego al Aston Villa.

Mattéo Guendouzi fue el más perjudicado por las sanciones, pues se le impuso una multa económica de 50.000 euros y una suspensión de cuatro partidos en total en las competiciones de clubes de la UEFA en las que habría estado habilitado para participar, por insultar a otras personas presentes en el partido, provocar a la afición y vulnerar las normas básicas de conducta.

La suspensión de Guendouzi en dos de los cuatro partidos queda sujeta a un periodo de prueba de un año, que comienza desde la fecha de emisión de la resolución.

El jugador del Fenerbahçe había protagonizado un altercado con la afición francesa y la había provocado, después de que el equipo turco lograra clasificarse a la siguiente ronda tras su victoria sobre el Olympique de Lyon en su propio feudo.

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Por su parte, Mason Greenwood recibió una multa económica de 30.000 euros, además de una sanción de suspensión de un partido con la ejecución suspendida, es decir, condicionada a un periodo de prueba de un año que comienza desde la fecha de emisión de la resolución.

El club turco también recibió varias multas, que ascendieron a 30.000 euros por el uso de material pirotécnico, 15.000 euros por los disturbios entre la afición y 50.000 euros por la vulneración de las normas generales y básicas de conducta por parte de su equipo.

Sanciones al Lyon

El Fenerbahçe no fue la única parte que traspasó varias líneas rojas, ya que el entrenador de porteros del Olympique de Lyon, Antonio Ferreira, recibió una sanción de suspensión de cinco partidos por agresión.

En la resolución se indicó: "El entrenador de porteros del Olympique de Lyon, Antonio Ferreira, ha sido suspendido cinco partidos en total en las competiciones de clubes de la UEFA en las que habría participado normalmente, por una agresión grave. Su suspensión en dos de estos partidos queda sujeta a un periodo de prueba de un año, que comienza desde la fecha de emisión de la resolución".

De este modo, la sanción alcanza al miembro del cuerpo técnico del entrenador Fonseca con la suspensión de tres partidos, además de otros dos partidos con la ejecución suspendida.

El club francés tampoco se libró de las multas, pues fue sancionado a pagar 48.000 euros por el lanzamiento de objetos, 5.500 euros por el uso de material pirotécnico y 5.000 euros por los disturbios entre la afición, además de la sanción más severa, que ascendió a 50.000 euros por la vulneración de las normas generales y básicas de conducta.

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