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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Tras los golpes de París y el Madrid, Flick lanza un mensaje incendiario a los que dudan del Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
España
Alemania

¿Qué dijo?

Flick respondió a las preguntas sobre la capacidad del Barcelona de dar la cara en las grandes citas, afirmando: "Yo creo en mi equipo, estoy convencido de él al 100% y en la idea de la forma en que queremos jugar al fútbol".

Flick explicó que el Barcelona no mostró la intensidad necesaria durante el inicio del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, señalando que el equipo rival estuvo más presente en los duelos individuales y en las situaciones uno contra uno, lo que concedió a los locales la ventaja en los primeros minutos.

Y dijo: "Para mí, es una cuestión de la intensidad que tenemos dentro del campo, y eso no estuvo presente al principio. Tenías la sensación de que el Atlético estaba más metido en el partido, más presente en las situaciones de jugador contra jugador y en los duelos individuales, mientras que nosotros no lo estábamos".

Añadió que el regreso del Barcelona al partido y la consecución del empate antes del final de la primera mitad fueron dos factores importantes para cambiar el rumbo del enfrentamiento, subrayando que su equipo impuso su dominio tras el descanso y logró ofrecer el rendimiento al que aspiraba.

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Flick describió la victoria sobre el Atlético como sumamente importante, aclarando que su equipo no ofreció el nivel esperado en la primera mitad, mientras que mejoró notablemente en la segunda parte del encuentro y logró controlar su desarrollo, por lo que el triunfo fue merecido desde su punto de vista.

El técnico alemán abordó la participación de Frenkie de Jong en la posición de lateral derecho, revelando que el jugador mostró su disposición a ocupar ese puesto si el equipo lo necesitaba, después de haber hablado con él sobre el asunto antes del partido pasado.

Flick explicó que el plan consistía en que De Jong jugara durante 50 minutos en la banda derecha, con la intención de sustituirlo cuando Bernal sintiera el cansancio, señalando que las cosas transcurrieron según lo previsto y que considera que la decisión fue acertada.

Flick cerró sus declaraciones afirmando que el Barcelona seguirá trabajando conforme a su filosofía, apoyándose en la calidad de sus jugadores y en su confianza en la capacidad de estos para ejecutar el estilo de juego que busca asentar, en un mensaje que refleja su apego a su proyecto pese a las críticas que siguieron a las derrotas ante el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

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