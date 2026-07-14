Tras los escándalos del Mundial, el Gobierno senegalés interviene con una decisión urgente

Desde la eliminación de Senegal ante Bélgica en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, el fútbol senegalés vive una crisis sin precedentes.

Se suman acusaciones de acoso sexual, la destitución del seleccionador Babi Thiaw, injerencia en la federación y sospechas sobre el médico del equipo, presunto ginecólogo, en una lista de escándalos que no acaba.

Este martes, tras las últimas declaraciones del presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, el Ministerio de Juventud y Deportes ordenó al organismo rector del fútbol detener todas sus actividades y comparecencias públicas, pidiendo «responsabilidad colectiva» tras el fracaso mundialista, según la web «Foot Mercato».

En el comunicado oficial del Ministerio se lee: «El Ministerio sigue de cerca las recientes polémicas y declaraciones públicas que han tenido lugar tras la participación de nuestra selección nacional en el Mundial. Con el fin de preservar la paz social y garantizar el respeto a las instituciones del Estado, el Ministerio ordena a la Federación Senegalesa de Fútbol la suspensión inmediata de todas las intervenciones, comunicados y apariciones en los medios de comunicación relacionadas con este evento».

Justificó la medida así: «Buscamos acabar con discusiones estériles que dañan la imagen del país. El Estado se toma en serio sus responsabilidades y se compromete a esclarecer todos los detalles de esta participación».

Confirmó que se abrirá una investigación exhaustiva, respetando los procedimientos legales.

Finalmente, el Ministerio instó a todas las partes a mantener la calma, actuar con responsabilidad y respetar la dignidad humana y el Estado de derecho durante este período de transición.