Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Tras los «errores flagrantes», Egipto toma medidas urgentes contra el árbitro del partido contra Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

El partido generó gran polémica arbitral por las decisiones de Leixer.

Medios egipcios informan que la Federación Egipcia de Fútbol denunció ante la FIFA al árbitro francés François Litxer, quien dirigió el partido de Argentina en el Mundial 2026.

El martes en Atlanta, el árbitro anuló un gol egipcio y concedió otro a Argentina, lo que generó polémica por un posible penalti a Mohamed Salah.

Tras ir ganando 2-0, Egipto acabó perdiendo 2-3 y se quedó fuera de los cuartos de final.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Baset confirmó en Facebook que la Federación Egipcia solicitó a la FIFA, en un comunicado urgente, investigar al árbitro francés y a su equipo de vídeoarbitraje, y apartarlos del torneo.

El presidente de la Federación, Hani Abu Rida, denunció los graves errores y la doble vara de medir del equipo arbitral.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Además, pidió que se investigara al equipo de video por sus errores y por negarse a revisar ciertas jugadas.

Además, solicitó su expulsión del torneo una vez demostrada la discriminación contra la selección egipcia, que habría provocado la derrota y eliminación.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google