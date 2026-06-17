Tras lo ocurrido en Irak, se desató una revuelta popular contra la FIFA en el partido entre Inglaterra y Croacia

El público abucheó al inicio del descanso para hidratarse en el primer tiempo del Inglaterra-Croacia, que acabó 4-2 para los ingleses este miércoles en Dallas, en la primera jornada del Grupo 12 del Mundial 2026.

Según Reuters, los aficionados protestaron contra la nueva norma de la FIFA que establece un descanso de tres minutos en cada parte para ayudar a los jugadores a soportar el calor y la humedad.

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Los detractores aseguran que interrumpen el ritmo del partido y que buscan dividir el encuentro en cuatro cuartos para aumentar la publicidad televisiva.

Aficionados ingleses anunciaron en redes que protestarían durante el Inglaterra-Croacia.

Según Reuters, los abucheos de ambas aficiones empezaron cuando el árbitro francés Clément Turpin pitó el descanso en el minuto 22.

Escenas similares se vieron el martes en Noruega-Irak, con abucheos al primer descanso pese a los 23 °C.

Irak empataba 0–0 con Noruega y jugaba bien, pero encajó un gol cuatro minutos después de reanudarse el partido y terminó perdiendo 4–1.