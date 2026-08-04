El club uzbeko Pakhtakor anunció oficialmente el fichaje del delantero internacional iraquí Ayman Hussein, en un movimiento que busca reforzar la potencia ofensiva del equipo antes de la fase decisiva de la temporada, en medio de grandes aspiraciones por competir por el título de la liga.

El delantero iraquí, de 30 años, firmó un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2026, en una operación a corto plazo que refleja el deseo del club de aprovechar de inmediato su experiencia y su capacidad goleadora durante la carrera por el título.

La oficina de prensa del Pakhtakor confirmó que el contrato de Ayman Hussein se extiende hasta el final de la temporada 2026, quedando el futuro del jugador con el equipo por determinar después, en función de lo que ofrezca sobre el terreno de juego y de su grado de adaptación al sistema técnico.

Este fichaje no supone una inversión a largo plazo, sino que representa una apuesta directa por un delantero que posee una gran experiencia y que es capaz de marcar la diferencia en los partidos decisivos.

La misión principal de Hussein consiste en aumentar la efectividad ofensiva, elevar el nivel de competencia en la posición de punta y marcar goles durante la última fase de la temporada.

Según la tabla de clasificación de la liga publicada en la página oficial del club, el Pakhtakor compite con fuerza por el título, lo que convierte el fichaje de un delantero listo física y técnicamente en un paso destinado a lograr resultados rápidos.

Un destacado historial internacional con la selección de Irak

Ayman Hussein es una de las figuras y líderes más destacados de la selección iraquí. Nació el 22 de marzo de 1996 y es considerado uno de los elementos fundamentales en el once de los "Leones de Mesopotamia".

Antes de la repesca clasificatoria para el Mundial 2026, el delantero iraquí había marcado 32 goles con la camiseta de la selección de su país, según las estadísticas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Hussein sumó un gol en el partido decisivo ante Bolivia en la repesca, antes de perforar también las redes en el enfrentamiento de Irak frente a Noruega en el Mundial 2026, elevando su cuenta internacional a 34 goles.

Su gol ante Bolivia fue uno de los momentos más destacados de la historia del fútbol iraquí, después de haber contribuido a llevar a la selección de vuelta a participar en un Mundial tras una ausencia de cuarenta años.

La agencia "Reuters" describió además a Ayman Hussein como el delantero veterano que lidera la línea ofensiva de la selección iraquí en el Mundial 2026.

120 goles con los clubes

Ayman Hussein posee un destacado historial goleador a nivel de clubes, pues el Pakhtakor confirmó que el jugador ha marcado 120 goles en competiciones de liga a lo largo de su carrera profesional.

Durante su trayectoria, defendió los colores de numerosos clubes, entre ellos el Duhok, el Al Naft, el Al Shorta, el Al Quwa Al Jawiya y el Al Karma en Irak, además del CS Sfaxien tunecino, el Umm Salal, el Al Markhiya, el Al Khor y el Al Wakrah en Catar, el Al Jazira emiratí y el Raja Casablanca marroquí.

Esta larga trayectoria refleja la gran experiencia que el jugador ha adquirido en distintos torneos, bajo diversas escuelas de entrenamiento y en ambientes de alta competitividad.

¿Qué aportará Ayman Hussein al Pakhtakor?

Ayman Hussein reúne las características del delantero centro clásico, ya que se distingue por su fortaleza física y su habilidad para jugar dentro del área, además de su capacidad para aprovechar los centros y los balones aéreos.

Se espera además que otorgue al Pakhtakor un importante punto de apoyo ofensivo, tanto en la construcción de los ataques como en su finalización, además de constituir una fuente de peligro en las jugadas a balón parado, gracias a su altura y a su dominio del juego aéreo.

Estas características lo convierten en una opción adecuada para el estilo de juego del equipo, especialmente en los partidos que requieren soluciones ofensivas directas.

La presencia de iraquíes facilita la adaptación

Ayman Hussein no comenzará su nueva experiencia en un entorno completamente extraño, ya que el Pakhtakor cuenta también con el dúo iraquí Bashar Resan y Zaid Tahseen, ambos dentro de la lista oficial del equipo.

Se espera que la presencia de ambos ayude al nuevo delantero a integrarse con rapidez, tanto dentro del vestuario como en el campo, mediante: "facilitar la comunicación con sus compañeros, conocer rápidamente el ambiente del club, adaptarse al estilo de juego y a los planteamientos técnicos, y acostumbrarse a la vida cotidiana en la capital uzbeka, Taskent".

Asimismo, la experiencia previa que comparte con Bashar Resan en la selección iraquí podría acelerar el nivel de entendimiento entre ambos en la línea ofensiva.

¿Por qué fichó el Pakhtakor a Hussein ahora?

Los clubes suelen optar durante el mercado de fichajes de mitad de temporada por incorporar a jugadores capaces de aportar de forma inmediata, en lugar de invertir en talentos que necesitan mucho tiempo para desarrollarse.

Y parece que la dirección del Pakhtakor vio en Ayman Hussein la opción ideal, teniendo en cuenta su experiencia internacional, su historial goleador y su estatus con la selección iraquí, factores que reducen la necesidad de un largo periodo de adaptación al ambiente profesional.

El contrato que se extiende hasta el final de la temporada representa una oportunidad mutua para ambas partes. El Pakhtakor podrá evaluar el grado de influencia del jugador en los resultados, mientras que Ayman Hussein tendrá la oportunidad de demostrar sus capacidades en una nueva experiencia profesional, que podría abrir la puerta a una ampliación del contrato si logra aportar lo que se espera de él.

Todas las miradas apuntan a los goles de Ayman Hussein

La afición del Pakhtakor espera mucho del delantero iraquí, especialmente a la luz de su destacado historial goleador y de su larga experiencia con la selección iraquí y los clubes que ha representado. Pero el éxito de cualquier fichaje no se mide por lo que el jugador logró en el pasado, sino por lo que ofrecerá con la camiseta de su nuevo equipo.

Por ello, Ayman Hussein estará obligado a integrarse con rapidez en el sistema ofensivo, aprovechar las oportunidades que se le presenten y contribuir con goles decisivos en la carrera por el título de la liga.

A través de este fichaje, el Pakhtakor envía un mensaje claro: apuesta por un delantero con una gran experiencia, capaz de marcar la diferencia cuando los puntos son más valiosos.