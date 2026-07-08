Tras las protestas en Egipto, la FIFA toma su primera decisión sobre el arbitraje del partido contra Argentina

La FIFA revisará el arbitraje del francés François Litxer en el Egipto-Argentina de octavos del Mundial 2026, tras la protesta oficial de la Federación Egipcia.

La Federación Egipcia pidió su expulsión del torneo tras la anulación de un gol y la denegación de un penalti a Mohamed Salah, decisiones que generaron fuertes críticas.

Según el diario francés «L'Équipe», la Comisión de Árbitros de la FIFA revisará todo el partido, evaluará el desempeño técnico del árbitro, examinará los informes del encuentro y analizará las jugadas más polémicas antes de decidir si continúa dirigiendo encuentros del torneo.

«L’Équipe» recuerda que la revisión llega bajo presión por las protestas egipcias y la polémica del partido.

No obstante, la FIFA recordó que solo ella designa a los árbitros y ninguna federación puede vetar a un colegiado.

Su continuidad dependerá de la evaluación que realice la Comisión.

Por ahora, su expulsión parece improbable, aunque podría afectar su futuro en el torneo el avance de Francia, pues a veces se evita designar árbitros de países aún en competencia para evitar conflictos de interés.

«L'Équipe» recuerda que Litxer, tras arbitrar la final de la Euro 2024 y ganar el premio al mejor árbitro del mundo ese año, sigue gozando de gran prestigio, por lo que su exclusión parece, de momento, poco probable.

Lee también:

Muerte de dos aficionados egipcios mientras veían el partido de Argentina